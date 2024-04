Henry Ford a démocratisé l'accès à la propriété automobile avec son modèle T ultra-économique produit en masse, et Elon Musk a un jour promis de faire la même chose pour les voitures électriques avec une Tesla qui pourrait être vendue à 25 000 dollars.

Aujourd'hui, des sources ont déclaré à Reuters que Musk mettait de côté l'idée d'une Tesla à prix réduit pour les masses en faveur de robots-taxis autoguidés. M. Musk a répondu par un message sur sa plateforme X.com que "Reuters ment (encore)". Il n'a pas identifié d'inexactitudes spécifiques.

L'incertitude qui entoure les projets de Tesla et les retards pris par les constructeurs automobiles concurrents dans leurs projets de véhicules électriques placent les acheteurs potentiels de véhicules électriques et les responsables de la politique environnementale de l'administration Biden devant des choix difficiles.

"Un précurseur essentiel de la transition vers les VE est une plus grande disponibilité d'un plus grand nombre de modèles dans un plus grand nombre de segments et à un plus grand nombre de prix", a déclaré Peter Slowik, responsable des véhicules de tourisme aux États-Unis pour le Conseil international des transports propres, un groupe de recherche à but non lucratif.

Tesla et Musk n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les prix des nouveaux VE sont en baisse aux États-Unis. Mais ils sont encore supérieurs d'environ 5 000 dollars au prix de transaction moyen de 46 997 dollars pour un véhicule neuf, selon les données de Cox Automotive.

En 2006, Elon Musk s'est fixé pour objectif de construire un véhicule électrique rentable que Tesla pourrait vendre pour 25 000 dollars, soit moins de la moitié du prix moyen actuel des véhicules électriques.

Mais sur le marché, Tesla a profité de sa supériorité en matière de fonctionnalités logicielles et de recharge pour pratiquer des prix élevés jusqu'à ce que la concurrence et le ralentissement des ventes l'obligent à réduire ses prix à partir de l'année dernière.

"J'ai toujours pensé que Tesla devrait rester dans le quadrant supérieur", a déclaré Gary Silberg, responsable de la pratique automobile mondiale de KPMG. Regardez Apple, a-t-il ajouté. "Ils ne fabriquent pas de téléphone à 100 dollars.

Ce n'est pas qu'il n'existe pas de véhicules électriques bon marché.

La société chinoise BYD vend une version de son véhicule électrique Dolphin pour 13 865 dollars, et elle vend des versions de son véhicule électrique Seagull pour seulement 9 700 dollars en Chine, soit moins cher que de nombreuses voitures à essence. Les VE chinois les moins chers n'ont pas l'autonomie et les caractéristiques exigées par les marchés occidentaux, mais les dirigeants des constructeurs automobiles américains et européens considèrent ces véhicules chinois à bas prix comme une menace.

Les constructeurs automobiles chinois augmentent leurs exportations et gagnent des parts de marché en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, autant de marchés importants pour Tesla et les constructeurs automobiles établis.

"Si vous ne pouvez pas rivaliser loyalement avec les Chinois dans le monde entier, vous risquez de perdre 20 à 30 % de votre chiffre d'affaires", a déclaré Jim Farley, PDG de Ford, lors d'une conférence d'investisseurs en février. En janvier, M. Musk a averti que les constructeurs chinois de véhicules électriques pourraient "démolir" leurs rivaux occidentaux.

Ford a lancé ce que M. Farley a appelé un projet de "skunk works" pour développer une architecture de VE à bas prix. L'équipe chargée du projet est basée en Californie, loin du siège de Ford dans le Michigan.

Le président américain Joe Biden et le candidat républicain à la présidence Donald Trump ont tous deux déclaré qu'ils bloqueraient l'accès des véhicules chinois au marché américain. Joe Biden a demandé à ce qu'une enquête soit menée pour déterminer si les véhicules chinois représentent un risque pour la sécurité.

Mais sans des véhicules électriques moins chers, les objectifs de l'administration Biden de faire passer les véhicules électriques à plus de la moitié des ventes de véhicules neufs d'ici 2030 pourraient être menacés.

"En tant qu'industrie, nous luttons actuellement pour rendre l'électromobilité abordable", a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, lors d'un forum organisé cette semaine.

Les inquiétudes concernant l'accessibilité n'ont pas empêché les constructeurs automobiles d'éliminer les voitures bon marché de leurs gammes de véhicules neufs depuis des années.

Les véhicules neufs dont le prix est inférieur à 20 000 dollars ne représentaient que 0,4 % des ventes d'automobiles aux États-Unis l'année dernière, contre 7 % il y a cinq ans, selon les données compilées par Jessica Caldwell, analyste chez Edmunds.com.

General Motors a abandonné son véhicule électrique le moins cher, la Chevrolet Bolt, l'année dernière.

"S'il n'y a pas beaucoup de constructeurs automobiles qui proposent des véhicules compétitifs sur le marché à bas prix, vous commencerez à avoir plus de sympathie pour l'arrivée de quelqu'un d'autre sur le marché", a déclaré Mark Wakefield, co-directeur de la pratique automobile de la société de conseil AlixPartners.

À court terme, de nombreux consommateurs pourront trouver des VE à 25 000 dollars sur des sites de vente de voitures d'occasion. Une Tesla Model 3 long range de 2022 s'est vendue en moyenne 25 859 dollars en mars, selon les données de Cox. (Rédigé par Joseph White. Reportage de Joseph White, Giulio Piovaccari à Milan et Abhirup Roy à San Francisco ; Rédaction d'Anna Driver)