Tesla : le titre poursuit sa chute, Deutsche Bank dégrade

Le titre Tesla accuse l'une des plus forte baisses de l'indice S&P 500 jeudi à la Bourse de New York, Deutsche Bank s'inquiétant des conséquences du report du lancement de la 'Model 2' et de la priorité stratégique désormais accordée au projet de 'Robotaxi'.



A 10h50, l'action du fabricant de véhicules électriques perd 2,5%, quand le S&P progresse de 0,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir décidé de dégrader son conseil sur le titre de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 189 à 123 dollars.



'Notre recommandation d'achat sur le long terme était basée sur la perspective du lancement du véhicule de nouvelle génération à moins de 25.000 dollars, initialement prévu en fin d'année prochaine', rappelle l'analyste.



Selon Deutsche Bank, ce produit aurait permis à l'entreprise de réaccélérer ses ventes en volumes, ses marges ainsi son flux de trésorerie, voire d'assoir définitivement sa domination du marché des véhicules électriques dans les pays occidentaux.



'Le report de la sortie du Model 2 va mettre significativement sous pression les résultats et la génération de trésorerie à partir de 2026, selon nos estimations', s'inquiète le professionnel.



'Cela va aussi rendre l'avenir de la société très dépendant du succès de sa technologie de conduite entièrement autonome (FSD), ce qui représente un pari à la fois sur les plans technologique, réglementaire et opérationnel', prévient-il.



Le titre accuse désormais un repli de plus de 39% depuis le début de l'année.



