Tesla : les analystes revoient leur copie suite aux résultats

Le 25 janvier 2024 à 16:38 Partager

L'action Tesla décroche lourdement ce jeudi à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats trimestriels inférieures aux attentes et de perspectives jugées peu favorables.



Le fabricant de véhicules électriques a prévenu hier soir qu'il fallait s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses livraisons de véhicules en 2024, après une hausse de 38% des ventes l'an dernier.



Cette projection a conduit bon nombre d'analystes financiers à revoir leur objectif de cours sur la valeur.



Les équipes de Canaccord Genuity ramènent ainsi leur cible de 267 à 234 dollars, tout en restant à l'achat sur la valeur, prévenant que les investisseurs allaient désormais devoir se montrer 'patients'.



'La plateforme de prochaine génération, la mise à jour du système de conduite autonome complète (FSD), l'amélioration des marges et le projet de robot Optimus vont sans doute entraîner une accélération de la croissance du chiffre d'affaires', promet le broker canadien dans une note diffusée dans la matinée.



'Mais ce ne sera pas cette année', prévient-il, avertissant que l'exercice 2024 sera 'sans éclat', mais qu'il constituera probablement un 'point bas' dans l'historique de croissance du groupe.



Chez Jefferies, qui est à 'conserver' sur la valeur avec une cible de 225 dollars, on rappelle toutefois que le lancement de la plateforme de nouvelle génération n'est pas prévu avant la seconde moitié de 2025.



La révision la plus sévère est celle des analystes de Mizuho, qui ramènent leur objectif de 310 à 270 dollars, attribuant l'accès de faiblesse prévu en 2024 à la réduction des aides pour l'acquisition de véhicules électriques mais aussi à une consommation plus maussade.



Les mots les plus durs reviennent toutefois à Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, qui abaisse son objectif de 350 à 315 dollars après la publication de la veille.



'Nous nous sommes totalement planté en pensant que Musk et ses équipes se comporteraient comme des adultes lors de la conférence téléphonique et qu'ils nous fourniraient des informations stratégiques et financières sur les baisses des prix actuelles, la structure des marges ou la volatilité de la demande', écrit-il.



'Au lieu de cela, nous avons eu droit à une longue explication de texte sur la vision à long terme de Tesla et à une conference call qui a ressemblé à du grand n'importe quoi', regrette-t-il.



Seule voix discordante dans ce concert de commentaires sceptiques, New Street Research estime que la faiblesse du cours de Bourse aujourd'hui pourrait constituer un bon point d'entrée pour bâtir des positions.



En chutant de presque 10% aujourd'hui, Tesla voit sa capitalisation boursière fondre d'environ 65 milliards de dollars. Depuis le 1er janvier, l'action a chuté de plus de 25%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.