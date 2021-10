Tesla : les prévisions de Wall Street sont explosées

Tesla a largement dépassé les attentes du marché vendredi avec ses chiffres de livraisons trimestriels, une performance qui renvoie son cours de Bourse au-dessus du seuil des 800 dollars.



Dans un communiqué paru vendredi soir, Tesla a annoncé avoir livré 241.300 voitures au troisième trimestre, dont 232.025 Model 3 et Y ainsi que 19.450 Model S et X, ses modèles les plus coûteux.



A titre de comparaison, le marché ne s'attendait qu'à 220.000 livraisons de voitures sur les trois mois écoulés.



Pour les analystes de New Street Research, ces bons chiffres trimestriels placent le groupe californien en bonne position pour atteindre le cap symbolique du million de véhicules livrés en rythme annualisé.



D'après le bureau d'études indépendant, Tesla pourrait même être en mesure de dépasser de 50% les prévisions actuelles du consensus avec ses résultats de troisième trimestre.



New Street Research pense aussi que la publication devrait entraîner une vague de révisions à la hausse des estimations des analystes pour l'exercice 2022.



'Les volumes pourraient bien surprendre favorablement cette année, en particulier si l'usine de Berlin devait démarrer d'ici à la fin du mois, ce qui permettrait de libérer des capacités pour les livraisons en Chine', estime Jefferies, qui juge que le groupe d'Elon Musk s'en sort bien face à la pénurie actuelle de composants.



Une heure après l'ouverture de Wall Street, l'action Tesla gagnait près de 2% après avoir atteint en début de journée un plus haut journaliser de 807 dollars.



Aux niveaux actuels, qui restent très éloignés des pics atteints en début d'année au-delà des 900 dollars, Tesla affiche encore une capitalisation boursière de près de 790 milliards de dollars.



Le titre progresse d'environ 17% ces trois derniers mois.



