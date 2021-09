Tesla : les prévisions de livraisons d'un analyste

Credit Suisse a déclaré mardi s'attendre à ce que Tesla annonce entre 225.000 et 230.000 livraisons de véhicules au titre du troisième trimestre, contre un consensus aujourd'hui établi à 223.000.



Dans une note de recherche, le courtier expliquer miser sur une fin de trimestre canon, anticipant de 140.000 à 145.000 livraisons sur le seul mois de septembre, contre environ 85.000 en juillet et août.



Credit Suisse - qui maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 800 dollars sur la valeur - rappelle qu'après un un début d'année difficile, le titre s'est bien repris dernièrement, affichant un gain de 27% depuis le début du mois de juin.



Une performance que le broker juge 'résistante' au vu des inquiétudes entourant la situation en Chine, les retards dans les lancements de produits et les pénuries de semi-conducteurs.



Pour Credit Suisse, la future trajectoire boursière du titre dépendra davantage de la capacité du groupe à innover dans l'autonomie de ses véhicules que dans ses chiffres de livraisons trimestrielles.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.