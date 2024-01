Tesla a livré un nombre record de véhicules électriques au quatrième trimestre, dépassant les estimations du marché et atteignant son objectif pour 2023, mais a perdu sa place de premier constructeur de VE en termes de ventes au profit du Chinois BYD.

Tesla a livré 484 507 véhicules électriques entre octobre et décembre, soit moins que les 526 409 véhicules que BYD, soutenu par Warren Buffett, a vendus - principalement en Chine -, ce qui suggère que les acheteurs de voitures recherchent des modèles moins chers dans une économie où les taux d'intérêt sont élevés.

Bien que la campagne de vente de fin d'année du constructeur automobile américain ait porté ses fruits, puisqu'elle lui a permis de livrer 1,8 million de véhicules cette année, elle n'a pas atteint l'objectif ambitieux de 2 millions de véhicules par an que s'était fixé le PDG Elon Musk.

Toutefois, il devance toujours BYD sur l'ensemble de l'année. L'entreprise chinoise a livré un total de 3,02 millions de véhicules, dont environ 1,4 million de VE hybrides rechargeables.

L'action Tesla, qui a doublé l'année dernière, est restée quasiment stable mardi dans un marché globalement plus faible.

Les livraisons de BYD montrent que les réductions de prix fonctionnent pour l'entreprise chinoise, a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"La bataille va nuire aux marges des deux entreprises, mais BYD pense clairement que c'est un prix à payer pour augmenter sa part de marché et sa notoriété", a-t-elle ajouté.

Tesla a augmenté les remises et offert des incitations telles que six mois de charge rapide gratuite si les clients prenaient livraison avant la fin du mois de décembre, dans le but de stimuler les ventes avant que certaines variantes de sa berline compacte Model 3 ne perdent les crédits d'impôt fédéraux américains en 2024.

Cela lui a permis d'afficher une croissance de 11 % par rapport au trimestre immédiatement précédent et de dépasser les estimations de 473 253, selon 14 analystes interrogés par LSEG.

Il a fabriqué un nombre record de 494 989 véhicules au cours du trimestre, après un arrêt de la production au troisième trimestre pour moderniser les lignes d'assemblage, portant la production totale en 2023 à 1,85 million d'unités.

Mercredi, les données de la China Passenger Car Association (CPCA) ont montré que Tesla a vendu 94 139 véhicules électriques fabriqués en Chine en décembre, soit une hausse de 68,7 % par rapport à l'année précédente.

Les chiffres de livraison de Tesla sont "bien, bien, bien meilleurs que ceux des entreprises automobiles américaines", a déclaré Gary Bradshaw, gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital, actionnaire de Tesla.

La société rivale Rivian, plus petite, a également fait part de ses livraisons mardi, mais elle n'a pas atteint les estimations du marché dans le contexte d'un recul général de la demande de véhicules électriques.

Cette faiblesse a conduit les constructeurs automobiles américains, dont Ford et General Motors, à se montrer plus prudents quant à leurs plans de capacité de production de VE.

Tesla fait également l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs concernant sa technologie de conduite autonome, la société ayant rappelé plus de 2 millions de véhicules le mois dernier pour installer de nouvelles protections dans son système avancé d'aide à la conduite Autopilot, après qu'un régulateur fédéral de la sécurité a fait état de problèmes de sécurité.

Consumer Reports, un influent groupe américain à but non lucratif qui effectue des examens approfondis des voitures, des appareils de cuisine et d'autres biens, a déclaré que son évaluation préliminaire suggère que la mise à jour du logiciel pour résoudre les problèmes n'était pas suffisante et n'allait pas assez loin pour empêcher une mauvaise utilisation et l'inattention du conducteur.

CRÉDITS D'IMPÔT

Certains analystes ont déclaré que Tesla pourrait devoir poursuivre les réductions de prix entamées en janvier de l'année dernière pour maintenir la demande, après que la fin des incitations fiscales dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) a reporté les ventes au quatrième trimestre.

"Tesla pourrait devoir réduire encore ses prix, surtout pour un véhicule comme les versions du Model 3 qui ont perdu leur crédit d'impôt", a déclaré Seth Goldstein, stratège actions chez Morningstar.

Les variantes à propulsion arrière et à grande autonomie de la Model 3 de Tesla ne bénéficient plus d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars cette année, car les nouvelles exigences en matière d'approvisionnement en matériaux de batterie entrent en vigueur dans le cadre de l'IRA.

M. Goldstein a toutefois déclaré que la plupart des réductions de prix étaient une réponse à la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, de sorte que Tesla pourrait maintenir ses prix si les coûts d'emprunt commençaient à baisser.

Les voitures Model 3 et les véhicules utilitaires sport Model Y ont représenté 461 538 livraisons au cours du trimestre, tandis que Tesla a livré environ 23 000 unités de ses autres modèles.

Tesla n'a pas indiqué si les livraisons incluaient le Cybertruck récemment lancé.