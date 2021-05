Tesla n'accepte plus le bitcoin comme moyen de paiement

(Reuters) - Il ne sera plus possible d'acheter une Tesla en la payant avec des bitcoins, a déclaré mercredi Elon Musk, invoquant des préoccupations environnementales pour un revirement de la position de l'entreprise sur la cryptomonnaie.

Le bitcoin a chuté de plus de 10% après qu'Elon Musk a tweeté sa décision de suspendre son utilisation, moins de deux mois après que Tesla a commencé à accepter la plus grande monnaie numérique du monde pour le paiement.

D'autres cryptomonnaies, dont l'ethereum, ont également chuté avant de regagner un peu de terrain dans les échanges en Asie.

L'utilisation du bitcoin pour acheter des véhicules électriques de Tesla avait mis en lumière une dichotomie entre la réputation d'Elon Musk en tant qu'écologiste et l'utilisation de sa popularité et de sa stature en tant que l'une des personnes les plus riches du monde pour soutenir les crypto-monnaies.

Certains investisseurs de Tesla, ainsi que des écologistes, se montrent de plus en plus critiques à l'égard de la façon dont le bitcoin est "miné" en utilisant de grandes quantités d'électricité générées par des combustibles fossiles.

(Hyunjoo Jin et Kanishka Singh, version française Camille Raynaud)