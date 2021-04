Tesla : en tête des titres les plus prisés chez Saxo Bank

Tesla est arrivé en tête du classement des titres les plus prisés en Bourse par les clients de Saxo Bank au premier trimestre, annonce mardi la banque danoise.



Le constructeur californien de véhicules électriques devance, parmi les autres actions les plus échangées par les clients de Saxo, son rival chinois Nio Inc. ainsi que le revendeur de jeux vidéo GameStop, qui fait l'objet depuis quelques mois d'une forte poussée spéculative.



Arrivent ensuite, en quatrième et cinquième positions, le groupe technologique américain Apple et le géant chinois de l'Internet Alibaba.



En France, c'est le titre Total qui figure en tête des titres les plus populaires auprès des clients de Saxo Banque, suivi par le spécialiste du diagnostic Novacyt, la Société Générale, Tesla et Biophytis.



