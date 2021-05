Tesla : n'accepte plus les paiements en bitcoins

Après avoir annoncé le 24 mars que Tesla accepterait désormais les paiements en bitcoins, Elon Musk, dirigeant de Tesla, fait machine arrière : il a annoncé cette nuit sur Twitter que la firme suspendait cette possibilité.



L'homme d'affaires met en avant son souci de protéger l'environnement et pointe du doigt la débauche d'énergies fossiles mobilisées pour les activités de 'minage' des crypto-monnaies.



' Les crypto-monnaies sont une bonne idée à plus d'un titre et elles ont un futur prometteur mais cela ne peut se faire au détriment de l'environnement ', plaide-t-il.



Elon Musk précise toutefois que Tesla ne compte pas vendre ses bitcoins et qu'ils seront utilisés dans le cadre de transactions ' dès que les activités de minage seront devenues plus durables '.



Le dirigeant a précisé rechercher d'autres crypto-monnaies, moins énergivores que le bitcoin.



L'annonce du patron de Tesla a provoqué une chute du cours du bitcoin qui évolue désormais à 51 000 dollars (-6.5%).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.