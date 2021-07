Tesla : présente ses chiffres de ventes trimestrielles

Tesla annonce avoir produit un total de 206 421 véhicules au cours du 2e trimestre (soit 2340 modèles S/X et 204 081 modèles 3/Y).

Dans le même temps, le constructeur a livré 201 250 véhicules, soit 1890 modèles S/X et 199 360 modèles 3/Y.



' Nos équipes ont fait un travail remarquable en relevant les défis mondiaux autour de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique ', souligne le constructeur.



En effet, Tesla est à nouveau parvenu à faire mentir les plus sceptiques qui tablaient sur ' un échec important ' du constructeur, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, un composant stratégique pour l'industrie des véhicules électriques, souligne-t-on chez Wedbuch.



Le bureau d'analyse met ainsi en avant 'une performance trimestrielle impressionnante' de la part du constructeur, une performance qui devrait lui permettre d'atteindre son objectif d'environ 900 000 véhicules cette année.





