PÉKIN, 26 juin (Reuters) - Le régulateur du marché chinois a déclaré samedi que le fabricant américain de véhicules électriques Tesla rappellerait les véhicules Model 3 et Model Y fabriqués et importés en Chine.

Le rappel concerne 249.855 voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine et 35.665 berlines Model 3 importées, a indiqué le régulateur sur son site internet. (Yilei Sun et Tony Munroe; version française Camille Raynaud)