Tesla : nette hausse de la production au 3e trimestre

Tesla a annoncé avoir produit 365 000 véhicules au cours du 3e trimestre, procédant dans le même temps à 343 000 livraisons.



La production ressort ainsi en nette hausse (+41%) par rapport au 2e trimestre: Tesla avait alors produit 258 000 véhicules pour 254 000 livraisons.



'Alors que nos volumes de production continuent de croître, il devient de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules à un coût raisonnable', reconnaît le constructeur.



Tesla indique d'ailleurs avoir entamé une transition vers une modèle de production plus homogène en région afin de faciliter les opérations de transit.



