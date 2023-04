Tesla : objectif d'investissements relevé pour 2023

Tesla a annoncé lundi avoir relevé son objectif d'investissements prévus cette année pour le porter entre sept et neuf milliards de dollars.



A en croire le rapport trimestriel du fabricant de véhicules électriques, cette fourchette devrait également être maintenue lors des exercices 2024 et 2025 afin de financer les nombreux 'projets mondiaux' du groupe américain.



Tesla s'était jusqu'ici engagé sur un objectif d'investissement compris entre six et huit milliards de dollars pour 2023, ainsi que pour les deux exercices suivants.



A titre de comparaison, ses dépenses d'investissement s'étaient montées à 7,16 milliards de dollars en 2022, après 6,48 milliards de dollars en 2021.



D'après le groupe californien, la montée en puissance de ses investissements doit servir à financer la multitude de ses projets actuels, qui vont de la conception de nouveaux produits comme le 'robotaxi' ou le 'Roadster' à l'augmentation des capacités de productions de ses 'Gigafactories' que ce soit à Shanghai, dans le Texas ou à Berlin-Brandenburg.



La société dit également aspirer à la construction de nouvelles usines, à l'extension de son réseau de superchargeurs, de concessions et d'ateliers de réparation ainsi qu'au développement de produits liés à l'intelligence artificielle.



Sur les trois premiers mois de l'année, ses investissements ont totalisé 2,07 milliards de dollars, contre 1,77 milliard de dollars au premier trimestre 2021.



Suite à cette annonce, l'action Tesla cédait 1,1% lundi matin en début de séance à la Bourse de New York, contre un gain de l'ordre de 0,1% pour le S&P 500.



