Tesla obtient plus de détails sur l'enquête de l'agence californienne sur les allégations de discrimination raciale.

La décision provisoire rendue lundi par le juge Evelio Grillo de la Cour supérieure de Californie à Oakland pourrait permettre à Tesla de limiter les poursuites engagées l'année dernière par le département des droits civils de l'État.

La loi californienne impose au ministère d'enquêter sur les plaintes pour discrimination déposées par les travailleurs avant de poursuivre les employeurs. Si l'Enquête n'a pas examiné certaines plaintes contre Tesla avant d'intenter un procès, le constructeur de voitures électriques pourrait demander à ce qu'elles soient retirées de l'affaire.

L'agence affirme que l'usine Tesla de Fremont, en Californie, est un lieu de travail où règne la ségrégation raciale et où les employés noirs ont été harcelés et victimes de discrimination en matière d'affectation, de discipline et de rémunération. Tesla a nié ces allégations et déclaré que l'action en justice était motivée par des considérations politiques.

Le département peut contester la décision de M. Grillo lors d'une audience qui aura lieu mardi, mais il est rare que les juges apportent des modifications importantes à leurs décisions provisoires.

Le département des droits civils et un représentant de Tesla n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En janvier, M. Grillo a rejeté la contre-attaque de Tesla, qui affirmait que l'agence n'avait pas informé l'entreprise des allégations de partialité ou ne lui avait pas donné la possibilité de conclure un accord avant d'intenter une action en justice en février 2022. Le juge a déclaré que Tesla pouvait invoquer ces arguments pour sa défense.

Plusieurs autres actions en justice sont en cours devant les tribunaux californiens et accusent Tesla de tolérer la discrimination et le harcèlement sexuel dans ses usines. Tesla a nié avoir commis des actes répréhensibles.

En avril 2022, un juge fédéral d'Oakland a ramené de 137 millions de dollars à 15 millions de dollars les indemnités accordées par un jury à un travailleur noir qui alléguait avoir été victime de harcèlement racial. L'ouvrier a rejeté cette réduction et a opté pour un nouveau procès sur les dommages et intérêts, qui devrait débuter le 27 mars.