Les actions de Tesla ont bondi d'environ 7 % lundi après que les livraisons trimestrielles, supérieures aux prévisions, ont montré que le plan du directeur général Elon Musk, qui consiste à augmenter les volumes grâce à des remises, fonctionnait.

Les gains de la journée ont fait grimper la capitalisation boursière du premier constructeur américain de véhicules électriques d'environ 57 milliards de dollars pour atteindre 887 milliards de dollars.

À 277 dollars, la valeur de l'action a déjà plus que doublé cette année et a dépassé de loin les objectifs de prix fixés par les analystes, ce qui a incité certains courtiers à mettre en garde contre le fait que les marges souffriront de la campagne de rabais agressive.

Par ailleurs, le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive, basé à Irvine, en Californie, a dépassé lundi les estimations du marché pour les livraisons du deuxième trimestre, après avoir lutté pendant des mois pour augmenter la production en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

L'action, qui a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois, a clôturé en hausse de 17,4 % au cours d'une session écourtée par les fêtes de fin d'année.

Les analystes ont déclaré que la stabilité de la demande et les efforts déployés pour lutter contre les problèmes de chaîne d'approvisionnement en développant une unité d'entraînement interne pourraient aider Rivian à gagner des parts de marché sur un marché de plus en plus encombré.

Les réductions de prix de Tesla lui ont permis de livrer 466 140 véhicules entre avril et juin, soit une hausse de 10 % par rapport au trimestre précédent et de 83 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre le nombre de voitures produites et livrées par Tesla s'est également réduit, passant de 17 933 au cours des trois mois précédents à 13 560 au cours du deuxième trimestre.

"Les baisses de prix de Tesla fonctionnent à plein régime", a déclaré Gene Munster, associé directeur de la société d'investissement Deepwater Asset Management. "La croissance moyenne des livraisons au cours des sept trimestres précédents était de 50 %. Ce (trimestre) marque une étape mesurable dans la croissance."

Au moins huit analystes ont relevé leurs objectifs de prix sur l'action Tesla, plusieurs d'entre eux affirmant que l'objectif de livraisons annuelles de Tesla d'environ 1,8 million de véhicules semble désormais conservateur, étant donné qu'il a déjà remis environ la moitié de ce chiffre au cours des six premiers mois de 2023.

L'objectif de cours médian de l'action s'établit à 210 dollars, soit environ 20 % de moins que son dernier cours de clôture. Tesla a un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 62,9, bien supérieur aux 8,82 de Ford et proche des 62,66 d'Amazon.com.

"La question clé pour les investisseurs est de savoir ce que pourraient être les marges", a déclaré Toni Sacconaghi, analyste chez Bernstein, dans une note.

"Nous continuons à penser que Tesla devra encore baisser ses prix cette année et/ou l'année prochaine pour atteindre ses objectifs de volume, ce qui pèsera progressivement sur les marges."

La société a déclaré une marge brute totale de 19,3 % au premier trimestre. Wall Street s'attend à ce que cette mesure tombe à 18,6 % lorsque l'entreprise publiera ses résultats du deuxième trimestre le 19 juillet. (Reportage d'Aditya Soni et d'Akash Sriram à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta et de Sriraj Kalluvila)