Tesla a fait part à ses fournisseurs de son intention de lancer la production d'un nouveau véhicule électrique de masse portant le nom de code "Redwood" à la mi-2025, selon quatre personnes familières avec le sujet, deux d'entre elles décrivant le modèle comme un crossover compact.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a depuis longtemps aiguisé l'appétit des fans et des investisseurs pour des véhicules électriques abordables et des robotsaxis à conduite autonome qui devraient être fabriqués sur des plates-formes de voitures électriques de nouvelle génération, moins chères.

Ces modèles, dont une voiture d'entrée de gamme à 25 000 dollars, lui permettraient de concurrencer les voitures à essence moins chères et un nombre croissant de véhicules électriques bon marché, tels que ceux fabriqués par la société chinoise BYD.

BYD a dépassé Tesla en tant que premier constructeur mondial de VE au dernier trimestre 2023.

Musk avait d'abord promis de construire une voiture à 25 000 dollars en 2020, un projet qu'il a ensuite mis en veilleuse avant de le relancer. La voiture la moins chère de Tesla, la berline Model 3, a actuellement un prix de départ de 38 990 dollars aux États-Unis.

L'année dernière, M. Musk a déclaré qu'il s'inquiétait de l'impact des taux d'intérêt élevés sur la demande des consommateurs pour des biens de grande consommation tels que les voitures.

Tesla a envoyé des "demandes de devis" ou des appels d'offres pour le modèle "Redwood" à des fournisseurs l'année dernière et prévoyait un volume de production hebdomadaire de 10 000 véhicules, ont déclaré deux des sources.

La production commencerait en juin 2025, selon trois des sources. Toutes ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le calendrier des véhicules compacts de nouvelle génération a été l'une des questions les plus posées par les investisseurs à Tesla avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi après-midi, où l'entreprise devrait prévoir une hausse de 21 % des livraisons en 2024, bien en deçà de l'objectif annuel à long terme de 50 % que Musk a fixé il y a environ trois ans.

Musk a déclaré en mai que Tesla travaillait sur deux nouveaux produits, avec un potentiel de ventes combinées de 5 millions de véhicules par an. "La conception des produits et les techniques de fabrication dépassent de loin tout ce qui existe dans le secteur", a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle des actionnaires de Tesla.

Tesla prévoit de fabriquer un robotaxi bon marché et une voiture électrique d'entrée de gamme à 25 000 dollars basée sur la même architecture de véhicule, selon la biographie de Musk publiée en septembre par Walter Isaacson, qui comprend des entretiens avec le PDG et des cadres.

M. Musk a déclaré en 2022 que Tesla produirait un taxi autopiloté au look futuriste en 2024, après avoir raté à plusieurs reprises son objectif d'atteindre une capacité d'autopilotage complète.

En mars dernier, M. Musk et d'autres dirigeants de Tesla ont présenté des plans visant à réduire de moitié le coût des véhicules de la prochaine génération, mais n'ont pas donné de calendrier pour les lancements.

ÉTUDIER UNE HONDA CIVIC

Tesla a l'habitude de ne pas atteindre ses objectifs en matière de lancement et de prix, et il faudrait du temps pour augmenter le volume.

La production du Cybertruck, par exemple, a été retardée et lente à s'accélérer, et son prix de départ de 60 990 dollars américains est 50 % plus élevé que ce que Musk avait annoncé en 2019.

"Ils ont été trop optimistes sur la plupart de leurs lancements de nouveaux produits. Il est plus probable que la production en volume commence en 2026", a déclaré l'une des sources.

Musk a déclaré l'année dernière que le modèle abordable serait initialement construit dans l'usine de Tesla au Texas.

Il sera difficile de rentabiliser les VE bon marché, compte tenu du coût des batteries et des difficultés traditionnelles à produire des véhicules bon marché de qualité.

Ces dernières années, Tesla a démoli une Honda Civic, dont le prix commence à 23 950 dollars aux États-Unis, pour étudier comment fabriquer des voitures moins chères, selon deux sources distinctes.

L'architecture de la prochaine génération de Tesla, appelée en interne "NV9X", comprendra deux modèles ou plus, ont déclaré les deux personnes et l'une des sources initiales.

Tesla prévoit également de construire des voitures moins chères dans son usine près de Berlin et souhaite construire une usine en Inde pour produire des voitures électriques moins chères, selon des sources antérieures.

Le fabricant de véhicules électriques possède également des usines à Shanghai et à Fremont, en Californie. (Reportage de Hyunjoo Jin et Joe White ; Rédaction de Peter Henderson et Jamie Freed)