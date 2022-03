Tesla produit déjà en Allemagne

Il se sera écoulé 28 mois (2 ans, 4 mois et 3 jours précisément) entre l'annonce du choix du site en Allemagne et la sortie des premiers véhicules. Tesla avait annoncé en novembre 2019 le choix du site de Grünheide pour implanter l'usine (baptisée Tesla Berlin-Brandebourg). Malgré le confinement, les travaux avaient pu démarrer en mai 2020. Elon Musk espérait produire dès l'été 2021, mais la "paperasserie allemande" en a décidé autrement, dixit l'intéressé. Le constructeur a pu opérer aussi rapidement grâce à une organisation qui laisse rêveur. Mais aussi en prenant un risque important : les autorités n'ont pas encore accordé de permis définitif et Tesla a surfé sur une vingtaine de permis préliminaires pour mener à bien son projet.

Chronologie de l'usine allemande de Tesla (Cliquer pour agrandir)

Voilà qui ressemble assez à l'état d'esprit d'Elon Musk, qui se préoccupe peu des contraintes pour faire avancer ses projets. Cela rappelle cette célèbre anecdote du repas entre le patron de Tesla et l'investisseur légendaire Charlie Munger, au cours duquel l'acolyte de Warren Buffett avait étalé toutes les raisons pour lesquelles Tesla allait dans le mur. Musk avait alors répliqué à Munger qu'il était d'accord avec tous les arguments avancés et qu'ils allaient probablement disparaître, mais que ça valait la peine d'essayer. On connaît la suite.

La vitesse époustouflante avec laquelle la Gigafactory Tesla de Berlin-Brandebourg a été construite ET équipée n'est pourtant pas un record. L'usine de Shanghai a été édifiée et équipée sur 15 mois entre le début du gros œuvre et le démarrage de la production. Contre 22 mois à Berlin (les 28 mois cités plus haut partent du choix du site, pas de la première pierre). Mais on peut dire qu'il s'agit d'une prouesse en Europe où la réglementation est en général bien plus contraignante pour ce type de projet.

Le site de l'usine avant, après

Pour l'instant, une petite partie du site est opérationnelle. Mais l'objectif est de construire 500 000 véhicules par an à vitesse de croisière, avec 12 000 salariés. A titre de comparaison, la plus grosse usine automobile européenne, celle de Volkswagen à Wolfsburg, produit en moyenne 780 000 véhicules par an (hors années 2020 et 2021, atypiques).