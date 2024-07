Les actions de Tesla ont gagné près de 6 % lundi, après qu'une importante maison de courtage de Wall Street a ajouté le titre à sa liste de surveillance avant la publication du rapport trimestriel sur la production et les livraisons du constructeur automobile, mardi.

À 209,38 dollars, Tesla pourrait ajouter 36,68 milliards de dollars à sa valeur de marché si le prix se maintient, ce qui marquerait la cinquième séance consécutive de hausse des actions.

L'effondrement de la demande de véhicules électriques et la concurrence de rivaux chinois tels que BYD ont poussé Tesla à réduire les prix de certains de ses modèles et à miser sur les technologies de conduite autonome et le robotaxi.

Lundi, Wells Fargo a ajouté Tesla à sa liste d'"idées tactiques", une compilation trimestrielle d'actions dont le courtier pense qu'elles peuvent avoir un potentiel de hausse significatif à court terme, tout en conservant une note "sous-pondérée".

"Il reste peu de leviers pour augmenter les volumes en dehors de la tarification et du renouvellement des modèles, tandis que les précédentes réductions de prix et promotions semblent avoir eu un effet "réduit" sur les ventes, a déclaré l'analyste principal Colin M. Langan.

Tesla devrait annoncer des livraisons de véhicules en baisse de 6 % pour la période d'avril à juin, par rapport au trimestre précédent, selon les estimations des analystes de LSEG.

L'entreprise a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à une croissance "nettement plus faible" des livraisons cette année et, dans son dernier rapport d'impact annuel, publié en mai, elle a abandonné son objectif de livrer 20 millions de véhicules par an d'ici à 2030.

L'action Tesla a chuté de 20,4 % au premier semestre, alors que l'indice de référence S&P 500 a progressé de 14,5 %.

Néanmoins, environ deux cinquièmes des analystes accordent à Tesla une note d'au moins "achat" et deux autres cinquièmes une note de "maintien", avec un objectif de prix médian de 180 dollars.