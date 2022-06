Tesla réduit les ouvertures de postes depuis l'avertissement économique d'Elon Musk

Les actions de Tesla sont un signe inquiétant de la santé de l'économie mondiale, alors que les marchés se contractent, que l'inflation grimpe en flèche et que les craintes de récession sont omniprésentes.

Le nombre d'offres d'emploi sur le site Web de Tesla a chuté à 5 011 contre 5 855 au début du mois, selon les données fournies à Reuters par Thinknum Alternative Data. Les annonces sont en baisse de 32 % par rapport au récent sommet atteint le 21 mai.

En outre, une vingtaine de personnes s'identifiant comme des employés de Tesla ont déclaré avoir été licenciées, renvoyées ou avoir vu leur poste supprimé au cours de la semaine écoulée dans des publications en ligne et des entretiens avec Reuters. Il s'agit d'un nombre minuscule par rapport à la taille de la main-d'œuvre de Tesla, mais plusieurs d'entre elles ont déclaré faire partie d'une réduction de 10 % des emplois, ce qui indique que l'entreprise licencie effectivement des travailleurs.

D'autres travailleurs de Tesla ont fait état d'un sentiment d'incertitude quant à la manière dont les suppressions de postes seraient mises en œuvre et ont déclaré que l'ordre donné par Musk au début du mois de revenir au bureau et de cesser de travailler à distance avait rendu leur position intenable.

Tesla n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

L'ampleur des suppressions d'emplois et la mesure dans laquelle ces suppressions ont été compensées par des embauches supplémentaires n'ont pas été immédiatement précisées. Tesla reste un employeur recherché, avec une mission axée sur le climat et un bilan d'innovation qui a alimenté la montée en flèche des ventes de véhicules.

Tesla, qui comptait environ 100 000 employés dans le monde à la fin de l'année dernière, a également annulé trois événements de recrutement en ligne pour la Chine qui avaient été prévus ce mois-ci.

Tesla a continué à embaucher dans certaines régions, notamment en Allemagne, où Tesla accélère la production dans une usine de véhicules électriques retardée près de Berlin. Le ministre régional de l'économie du Brandebourg, l'État où se trouve l'usine, a déclaré en début de semaine que Tesla embauchait 500 à 600 nouveaux travailleurs par mois et avait recruté environ 4 500 personnes jusqu'à présent.

UN DÉBUT "SUPER MAUVAIS" POUR LES MESSAGES DE MUSK

Le 2 juin, Musk a déclaré aux cadres de Tesla, dans un courriel vu par Reuters, qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie et que l'entreprise devait réduire son personnel d'environ 10 % et "suspendre toutes les embauches dans le monde entier".

Il a poursuivi le jour suivant avec une obligation à tous les employés disant que les réductions d'emploi de 10% s'appliqueraient aux salariés, et non aux travailleurs horaires. Et le 4 juin, il a tweeté qu'au cours des 12 prochains mois, l'effectif des salariés resterait le même et que l'effectif total de Tesla augmenterait probablement. L'avertissement de Musk concernant l'économie a été lu par les analystes comme un avertissement pour le secteur automobile au sens large, qui a connu une forte demande par rapport à la production malgré deux années de pandémie mondiale et une inquiétude croissante quant au risque de récession.

Tesla a réalisé des livraisons et des bénéfices records malgré les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, mais un verrouillage à Shanghai a réduit la production. Le cours de son action a également chuté en partie à cause des inquiétudes des investisseurs de Tesla concernant l'offre d'achat de Twitter par Musk. D'autres ont trouvé des preuves que Tesla avait réduit ses offres d'emploi au cours des dernières semaines. Le fonds spéculatif Snow Bull Capital a calculé une baisse de 24 % des offres d'emploi de Tesla dans le monde au cours de la première semaine de juin, et une baisse de 12 % au cours de la deuxième semaine de juin.

Julian Cantu, qui travaillait pour Tesla depuis plus d'un an à Austin, au Texas, a déclaré qu'on lui avait dit que son poste avait été supprimé. "Je ne pensais pas nécessairement que cela m'arriverait à moi", a déclaré Cantu, qui était payé à l'heure.

Cantu a déclaré à Reuters que plusieurs autres membres de son équipe avaient également vu leur emploi supprimé. Certains d'entre eux avaient déménagé au Texas pour travailler pour Tesla, a-t-il dit.

Parmi les autres personnes qui ont quitté Tesla figurent le directeur national de l'entreprise à Singapour, le représentant principal de l'entreprise en Inde, un marché sur lequel elle a suspendu ses plans d'entrée, et un cadre supérieur de l'usine Tesla au Texas.

Deux jours avant son avertissement, Musk a déclaré dans un courriel de l'entreprise qu'il licencierait les travailleurs qui ne revenaient pas au bureau, affirmant que la fabrication des produits les plus excitants "ne se fera pas en téléphonant".

Tesla, dont le siège social est au Texas, possède également des bureaux américains à Fremont et Palo Alto, en Californie.

L'ordre abrupt de Musk aux travailleurs de reprendre le travail au bureau en a aveuglé certains, ont déclaré à Reuters deux employés de Tesla.

L'un d'eux, un employé de Tesla qui avait été embauché pour travailler à distance, a déclaré à Reuters que les messages panoramiques avaient des répercussions sur le travail.

"Lors des nombreuses conférences téléphoniques auxquelles j'ai participé, les gens m'ont demandé si j'avais entendu quelque chose. Connaissez-vous quelqu'un qui a été licencié?'. Vous passez cinq à dix minutes au début de chaque appel à essayer d'obtenir des informations", a déclaré la personne.