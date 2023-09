Tesla Inc. a réduit les prix de ses véhicules Model S et Model X aux États-Unis et a supprimé les véhicules de gamme standard pour ces modèles, a-t-on appris vendredi sur le site web de l'entreprise.

Tesla a réduit les prix de ses Model S et X à longue autonomie à 79 990 $ et de ses Model S et X à carreaux à 89 990 $ aux États-Unis, a indiqué le site web.