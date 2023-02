Tesla réduit ses projets de batteries en Allemagne, séduit par les incitations américaines.

Le constructeur automobile américain avait initialement prévu de produire la batterie complète sur le site de Gruenheide en Allemagne, avec une capacité de pointe de plus de 50 gigawattheures par an.

Mais comme les États-Unis proposent aux constructeurs de véhicules électriques s'approvisionnant en batteries sur leur territoire des allègements fiscaux et des remises aux consommateurs, l'entreprise a changé de cap.

"Tesla a commencé sa production de systèmes de batteries à Gruenheide et se prépare à fabriquer des composants de cellules de batteries. L'entreprise a donné la priorité à d'autres étapes de production aux États-Unis car les incitations fiscales y rendent les conditions commerciales plus favorables", a déclaré le ministère de l'économie du Brandebourg dans un communiqué.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le directeur général Elon Musk a déclaré en mars 2022 que l'usine de batteries atteindrait la production en volume à la fin de 2023, mais l'usine et le site de production de voitures ont atteint leurs objectifs plus tard que prévu.

En 2020, Musk a déclaré que la gigafactory de Berlin serait la plus grande usine de batteries au monde.

Tesla a eu du mal à accélérer la production de la cellule de batterie 4680 dans ses usines de Fremont, en Californie, et d'Austin, au Texas, ce que les experts ont attribué à des techniques nouvelles et non éprouvées que l'entreprise a du mal à mettre à l'échelle.

Fin janvier, elle a annoncé qu'elle investirait plus de 3,6 milliards de dollars pour agrandir son complexe gigafactory du Nevada avec deux nouvelles usines, l'une pour produire en série son camion électrique Semi, longtemps retardé, et l'autre pour fabriquer sa nouvelle cellule de batterie 4680.