Tesla remporte une victoire : le Texas exige que les stations de recharge soutenues par l'État intègrent sa prise

Tesla a remporté une série de victoires pour sa technologie de recharge mardi, avec en point d'orgue l'annonce par le Texas qu'il exigerait des entreprises de recharge de véhicules électriques qu'elles intègrent à la fois la norme Tesla et la norme CCS reconnue au niveau national si elles veulent faire partie d'un programme de l'État visant à électrifier les autoroutes à l'aide de fonds fédéraux.

Plus tôt dans la journée, Reuters a été le premier à annoncer que le fabricant de camionnettes électriques Rivian soutenait Tesla et que le fabricant de chargeurs BTC Power soutiendrait la norme. Ces annonces font suite aux décisions de GM et de Ford d'ajouter la technologie de recharge Tesla, rejetant ainsi les efforts de l'administration Biden visant à faire du système de recharge combiné (CCS) la norme de recharge dominante aux États-Unis.

Le Texas, où se trouve le siège de Tesla et un nouveau complexe automobile, est le premier État à imposer la technologie de recharge de Tesla, ce qui donne un coup de pouce à l'espoir du PDG Elon Musk d'en faire la norme de recharge nationale.

"La décision de Ford, GM et maintenant Rivian d'adopter le NACS a modifié les exigences pour la phase 1" du déploiement, a déclaré le ministère des Transports du Texas dans un courriel adressé à Reuters mardi, ajoutant qu'il exigerait que les chargeurs rapides à courant continu soient équipés d'un connecteur CCS et d'un connecteur North American Charging Standard (NACS).

La décision du Texas exercera une forte pression sur les autres États pour qu'ils adoptent le NACS de Tesla, a déclaré Lew Cox, directeur du développement commercial chez MD7, qui aide les entreprises à déployer des chargeurs.

"Cela fera effectivement du NACS la nouvelle norme de charge", a déclaré M. Cox.

Au début de l'année, le ministère américain des transports a déclaré que les entreprises de recharge devaient fournir le CCS pour pouvoir bénéficier d'un financement fédéral pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars afin de construire de nouveaux chargeurs à grande vitesse sur 12 070 km d'autoroutes les plus fréquentées du pays.

L'Administration fédérale des autoroutes a reconnu mardi que le secteur évoluait rapidement.

La croissance de l'industrie nationale des véhicules électriques est un signe que les investissements publics portent leurs fruits, mais la politique est toujours en cours de révision, a déclaré un porte-parole de l'Administration fédérale des autoroutes.

"Nos experts techniques discutent activement avec les constructeurs automobiles, les fabricants de chargeurs et les organismes de normalisation pour s'assurer que l'investissement fédéral continue à soutenir une expérience de charge fiable, pratique et conviviale pour tous les conducteurs", a déclaré le porte-parole.

Les fonds fédéraux sont versés par l'intermédiaire des États, qui sont habilités à adapter leurs propres lignes directrices à condition qu'elles respectent les normes fédérales minimales. Les États devraient attribuer la première série de financements jusqu'à la fin de l'année.

Depuis l'annonce de Ford et de GM, les principales sociétés de recharge américaines, telles que ChargePoint et EVgo, ont déclaré qu'elles chercheraient à ajouter la même norme à leurs chargeurs américains.

D'autres États, comme la Californie, l'Iowa et le Michigan, étudient actuellement l'évolution du marché de la recharge.

Et au moins un autre État envisage d'accorder des points bonus aux candidats qui incluent les ports de charge Tesla dans leur demande.

L'action Tesla a progressé de 1,2 % en fin d'échanges, après avoir clôturé en hausse de 5,3 % mardi.

Tesla a déclaré qu'aux États-Unis, il y a environ 2 000 emplacements Supercharger et plus de 21 000 stations Supercharger, ce qui représente environ 60 % des prises de recharge rapide opérationnelles dans le pays.