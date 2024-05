Tesla se prépare à enregistrer son logiciel "Full Self-Driving" auprès des autorités chinoises en vue du déploiement prévu cette année de cette fonction technologiquement avancée, ont déclaré trois personnes ayant connaissance du dossier.

Le constructeur américain de véhicules électriques envisage également de vendre le logiciel sous forme d'abonnement mensuel aux utilisateurs de ses voitures en Chine, son deuxième marché.

L'enregistrement réussi du logiciel auprès du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information ouvrira la voie à Tesla pour tester en interne la conduite autonome intégrale (Full Self-Driving - FSD) en demandant à ses employés de conduire sur les routes publiques chinoises avant de la proposer sous forme de mise à jour à ses utilisateurs chinois dans les mois à venir, ont déclaré deux de ces personnes. L'entreprise propose actuellement deux versions moins avancées de son système d'aide à la conduite Autopilot en Chine.

Tesla offre actuellement aux propriétaires de ses véhicules l'accès au FSD moyennant des frais uniques de 64 000 yuans (8 828,32 dollars). Elle pourrait également proposer le service pour un montant mensuel équivalent à environ 98 dollars à l'avenir, ont-ils déclaré.

Reuters a rapporté précédemment que Tesla envisageait également d'accorder une licence FSD à d'autres constructeurs automobiles en Chine.

Les ventes de FSD en Chine ouvriraient une nouvelle source de revenus pour le fabricant de VE, qui a vu ses volumes de ventes chuter de 7,6 % au cours des quatre premiers mois de l'année face à l'augmentation des rabais et à la concurrence des fabricants chinois de VE.

La volonté de Tesla de déployer le FSD en Chine ferait également "pression sur les autres start-ups de VE pour qu'elles accélèrent leur recherche et leur développement", a déclaré Yale Zhang, directeur général de la société de conseil Automotive Foresight, basée à Shanghai.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les sources ont demandé à ne pas être nommées car les projets sont privés.

Le calendrier de déploiement, qui n'avait pas été signalé auparavant, intervient alors que Tesla redouble d'efforts pour alimenter le développement mondial de son système de conduite autonome avec des données collectées et traitées en Chine, dans le cadre d'un changement stratégique opéré par le PDG Elon Musk.

Le constructeur automobile s'efforce d'introduire la version 12 de la FSD en Chine, la dernière version du logiciel qui, selon Elon Musk, lui a donné la certitude que Tesla était sur la bonne voie pour proposer des systèmes de conduite entièrement autonomes.

CONCURRENCE

Tesla rejoindrait au moins 10 constructeurs automobiles et fournisseurs, dont Huawei et Xpeng, pour offrir des capacités de conduite autonome de niveau 2 en Chine.

Alors que Tesla fera payer la FSD, Li Auto et Xpeng ont proposé des systèmes de conduite équivalents gratuitement sur des variantes haut de gamme de leurs modèles, tandis que d'autres constructeurs, comme Nio, ont offert aux acheteurs une période d'essai gratuite.

Les systèmes de niveau 2 tels que le FSD nécessitent toujours un conducteur attentif qui garde les mains sur le volant, mais M. Musk a déclaré que des véhicules entièrement autonomes étaient sur le point de voir le jour. Tesla a déclaré qu'elle dévoilerait des détails non spécifiés sur son programme de robotaxi en août.

Le modèle d'IA de Tesla pour la conduite autonome, connu sous le nom de réseau neuronal de bout en bout, constitue une rupture par rapport aux algorithmes basés sur des règles qui ont été utilisés pour former les systèmes de conduite autonome.

Certains considèrent ce modèle comme un moyen de construire des voitures autonomes qui apprennent plus vite et prennent des décisions plus humaines sur la route.

Huawei et Xpeng ont également déclaré récemment qu'ils avaient commencé à développer des modèles d'IA de bout en bout pour la conduite autonome qui suivraient l'exemple de Teslas.

Si les rivaux de Teslas peuvent développer les algorithmes nécessaires pour concurrencer son approche de la FSD, il leur sera difficile de rattraper l'entreprise américaine en ce qui concerne les données et la puissance de calcul nécessaires au développement, a déclaré Yin Chengliang, professeur à l'Institut des véhicules intelligents de l'université Jiao Tong de Shanghai.

Tesla utilise un superordinateur appelé Dojo pour entraîner le système FSD à l'aide de clips vidéo provenant de millions de véhicules électriques Tesla. Ce réseau connecté de véhicules, la plus grande flotte au monde, et la capacité de traiter les données qu'il génère lui confèrent un avantage majeur sur ses concurrents, a déclaré M. Yin. (1 $ = 7,2494 yuans chinois renminbi) (Reportage de Zhang Yan à Shanghai et de Kevin Krolicki à Pékin ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)