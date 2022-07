Tesla se prépare à une baisse de ses bénéfices, mais les perspectives de livraison de VE sont essentielles.

Tesla a commencé les licenciements, donnant suite à un plan du directeur général Elon Musk, qui a déclaré avoir "un super mauvais pressentiment sur l'économie" en juin. Il a également déclaré que les nouvelles usines de Tesla à Austin, au Texas, et à Berlin sont de "gigantesques fours à argent" qui perdent des milliards de dollars.

Ajoutez à cela les inquiétudes concernant la concurrence croissante des constructeurs de véhicules électriques et le COVID-19 à Shanghai, où se trouve l'usine chinoise de Tesla et ses fournisseurs.

"Les attentes sont très faibles pour le trimestre. La clé est ce qu'ils vont dire pour l'avenir, car les attentes pour le second semestre de cette année sont très fortes pour cette entreprise", a déclaré Frank Curzio, PDG de Curzio Research.

Les analystes s'attendent à ce que le leader du marché des véhicules électriques déclare des revenus de 17,23 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit une baisse de 8 % par rapport au record atteint au trimestre précédent. Les analystes s'attendent également à un bénéfice ajusté de 1,86 $ par action, soit une chute de 42 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Refinitiv.

En avril, Musk a déclaré que Tesla pourrait augmenter ses livraisons de 60 % cette année, ce qui se traduirait par près de 1,5 million de véhicules, bien que Daniel Ives, analyste chez Wedbush, ait déclaré que de nombreux analystes s'attendent à des livraisons plus proches de 1,4 million et voudront savoir si Musk est toujours optimiste quant à la demande dans un contexte de craintes de récession.

Tesla a livré 564 743 véhicules au cours du premier semestre. Elle a livré 17,9 % de VE en moins au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, la fermeture de l'usine et de la chaîne d'approvisionnement en Chine liée au COVID 19 ayant frappé son usine et sa chaîne d'approvisionnement.

Tesla a mieux navigué dans les défis de la chaîne d'approvisionnement que ses rivaux au début de la pandémie, et Emmanuel Rosner, analyste de Deutsche Bank, a déclaré que les prix élevés et la réduction des coûts pourraient permettre à Tesla de surprendre agréablement les investisseurs.

Le prix de la version longue portée du Model Y de Tesla, qui s'élève actuellement à 65 990 $, a augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année 2021.

Les perspectives de production pour le second semestre dépendront beaucoup de l'usine de Shanghai, qui vient de sortir d'un confinement de deux mois et qui se démène à nouveau pour contenir une résurgence du COVID-19.

Le paysage concurrentiel se réchauffe également.

Le PDG de Volkswagen AG, Herbert Diess, prévoit un fort second semestre 2022 et s'attend à des progrès dans le rattrapage de Tesla grâce à l'atténuation des pénuries de puces. Entre-temps, Musk a tweeté en juin que "Hyundai se porte plutôt bien", faisant référence au constructeur automobile sud-coréen qui a gagné des parts de marché aux États-Unis.

Musk pourrait également devoir parler de questions allant au-delà de la production et de la demande, notamment de ses efforts pour se dégager d'un accord visant à acheter Twitter Inc. Parmi les autres questions, citons l'avancement du plan de Tesla pour parvenir à une conduite autonome complète après la démission d'un cadre de haut niveau, et l'avancement des nouvelles batteries de Tesla nécessaires pour stimuler la production dans son usine du Texas.

La valeur des avoirs en bitcoins de Tesla a diminué et entraînera des charges de dépréciation de centaines de millions de dollars, selon les estimations des analystes.