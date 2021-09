Tesla : sur une note positive, un broker en renfort

L'action Tesla échappe à la morosité des places boursières américaines ce vendredi grâce à des commentaires positifs des analystes de Wedbush, qui voient le groupe atteindre un point d'inflexion l'an prochain.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de véhicules électriques grignote 0,1%, là où l'indice S&P 500 cède autour de 0,7%.



Dans une note publiée dans la matinée, Wedbush Securities dit tabler sur un 'solide' second semestre de la part du groupe californien, qui pourrait l'amener selon lui autour de 900.000 livraisons cette année.



Le cap du million d'unités devrait être franchi dès 2022, poursuit le broker, qui dit viser environ 1,3 million de véhicules livrés l'an prochain sous l'effet de la montée en puissance des usines de Berlin et Austin.



Wedbush, qui maintient une opinion 'surperformance' sur Tesla, affiche un objectif de cours de 1000 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.