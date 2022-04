Tesla : un nouveau record de livraisons au premier trimestre

Tesla a dévoilé ce week-end ses chiffres de livraisons du premier trimestre 2022. La firme d’Elon Musk a livré 310 048 véhicules sur la période, soit une hausse de 68% par rapport au premier trimestre 2021. Une performance supérieure aux attentes du consensus Refinitiv (308 836). De surcroît, il s’agit d’un nouveau record malgré un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs et la résurgence du Covid en Chine.



Dans le détail, c'est le duo Model 3/Model Y (plus de 295 000 unités) qui représente la plus grosse partie des livraisons, tandis que la paire Model S/Model X totalise pas loin de 15 000 livraisons.



En parallèle, Tesla a produit plus de 305 000 véhicules au premier trimestre 2022, soit une hausse de 69% par rapport au trimestre précédent.



Pour mémoire, sur l'ensemble de l'année 2021, Tesla a frôlé le million de véhicules livrés (936 172). Cela représentait un bond de 87 % par rapport à 2020.



Tesla publiera ses résultats du premier trimestre 2022, le 20 avril prochain.



Signalons également que Tesla a informé ses salariés et ses fournisseurs que la production dans son usine de Shanghai ne reprendrait pas ce lundi, selon une note interne que Reuters a pu consulter.