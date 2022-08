Tesla va demander le rejet de la plainte pour préjugés raciaux déposée par une agence californienne

Le juge Evelio Grillo de la Cour supérieure de Californie à Oakland tiendra une audience sur la demande de Tesla de rejeter la poursuite intentée par le Département des droits civils (DCR) de l'État. Tesla, qui fait face à une série d'autres poursuites pour discrimination intentées par des employés, affirme que l'affaire est motivée par des raisons politiques.

Dans une plainte déposée en février, le DCR a déclaré que l'usine phare de Tesla à Fremont, en Californie, était un lieu de travail marqué par la ségrégation raciale où les employés noirs étaient harcelés et victimes de discrimination en termes d'affectations, de discipline et de salaire.

Tesla, qui a nié tout acte répréhensible, et ses avocats n'ont pas répondu à une demande de commentaire mardi. Le DCR, qui jusqu'au mois dernier s'appelait le Department of Fair Employment and Housing, n'a pas non plus répondu.

La société Tesla, basée à Austin, au Texas, est confrontée à une série d'affaires de discrimination raciale et sexuelle, la plupart impliquant l'usine de Fremont.

En avril, un juge de l'État a réduit de 137 millions de dollars à 15 millions de dollars le verdict du jury en faveur d'un travailleur noir qui alléguait un harcèlement racial. Le plaignant a rejeté la réduction de la récompense et a opté pour un nouveau procès, qui est prévu pour mars 2023.

Dans sa demande de rejet de l'affaire du DCR, Tesla affirme que l'agence a bafoué ses obligations en vertu de la loi de l'État en intentant une action en justice sans d'abord informer la société de toutes les réclamations ou lui donner une chance de régler.

L'agence a répondu qu'avant d'intenter une action en justice, elle avait suivi toutes ses procédures internes, notamment en donnant à Tesla la possibilité de participer à une médiation.

En juin, Tesla a déposé une plainte auprès d'une autre agence d'État, le California Office of Administrative Law, affirmant que les manquements présumés du DCR sont généralisés et que les procédures adoptées par l'agence sont illégales. Au début du mois, l'OAL a refusé d'examiner la requête de Tesla sans en donner la raison.

Il existe peu de précédents de contestation des pouvoirs des agences de lutte contre la discrimination qui se voient accorder une large autorité pour poursuivre les employeurs.

Dans l'affaire de 2015 Mach Mining v. Equal Employment Opportunity Commission, impliquant l'agence qui applique les lois fédérales contre les préjugés, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les tribunaux ne peuvent pas fouiller dans les détails de la façon dont l'agence se conduit avant d'intenter des poursuites.

La loi californienne, qui est similaire à la loi fédérale appliquée par l'EEOC, stipule que le DCR "doit s'efforcer" de régler les plaintes pour préjugés par "conférence, conciliation et persuasion" avant d'intenter un procès, mais n'établit pas d'exigences strictes que l'agence doit suivre.