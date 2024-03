Selon Elon Musk, PDG de Tesla, et le site web de l'entreprise, Tesla offrira un mois d'essai de sa technologie d'aide à la conduite (Full Self-Driving - FSD) aux clients existants et aux nouveaux clients aux États-Unis.

Elon Musk demande également au personnel de Tesla de faire des démonstrations de FSD aux nouveaux acheteurs et aux propriétaires de véhicules entretenus, selon deux courriels vérifiés par une source de Tesla.

Cette décision intervient alors que les ventes et les marges de Tesla sont sous pression en raison de la concurrence sur les prix et de la baisse de la demande. La DSF est un accessoire vendu au prix de 12 000 dollars, qui permet aux véhicules de naviguer dans les rues de la ville.

Tesla appelle ses systèmes d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving, mais affirme que ces fonctions ne rendent pas ses véhicules autonomes et nécessitent une supervision active de la part du conducteur. Depuis des années, Musk n'a pas tenu sa promesse de parvenir à une autonomie totale, et le logiciel d'aide à la conduite de Tesla fait l'objet d'un examen réglementaire portant sur la sécurité et le marketing.

"Toutes les voitures américaines dotées de la fonction FSD seront activées cette semaine pour une période d'essai d'un mois", a confirmé le PDG de Tesla, Elon Musk, dans un message publié lundi sur la plateforme de médias sociaux X.

L'essai a été proposé pour les nouvelles ventes des modèles Tesla X, S et Y, selon le site web de Tesla.

Les marges de Tesla ont été affectées par une guerre des prix avec ses rivaux qui a commencé il y a plus d'un an. En janvier, Tesla a mis en garde contre une croissance des ventes "nettement plus faible" cette année, alors qu'elle se concentre sur la production de son véhicule électrique de nouvelle génération, dont le nom de code est "Redwood".

L'entreprise doit également faire face à une augmentation de la surveillance réglementaire de ses systèmes de conduite autonome et d'autres domaines aux États-Unis et dans certains pays européens. En décembre, Tesla a rappelé la quasi-totalité de ses 2 millions de véhicules circulant sur les routes américaines afin d'installer de nouvelles protections. (Reportage de Jyoti Narayan à Bengaluru et de Hyun-Joo Jin à San Francisco. Rédaction : Gerry Doyle)