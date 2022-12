Tesla va suspendre la production du Model Y à Shanghai au cours de la dernière semaine de décembre-memo

La suspension de l'assemblage à la fin du mois ferait partie d'une réduction de la production prévue d'environ 30 % au cours du mois pour le Model Y, le modèle le plus vendu de Tesla, à l'usine de Shanghai, ont déclaré les deux personnes.

L'usine de Shanghai, le plus important centre de fabrication de la société de véhicules électriques d'Elon Musk, a maintenu des opérations normales pendant la dernière semaine de décembre de l'année dernière.

La fermeture de l'usine pour les vacances de fin d'année n'est pas une pratique établie, ont précisé les deux personnes.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon le mémo, Tesla vise une production d'un peu plus de 20 000 véhicules Model Y pour les trois dernières semaines de décembre combinées, y compris la semaine de suspension de la production.

En revanche, Tesla avait maintenu la production du Model Y à un rythme hebdomadaire d'environ 13 000 véhicules en novembre, ce qui équivaut à 39 000 véhicules sur une période de trois semaines, selon les personnes concernées.

Il n'était pas clair comment et si la production de la Model 3 serait affectée par la suspension prévue de la production de la Model Y au cours de la dernière semaine du mois. Le Model Y représente la plus grande part de la production de l'usine de Shanghai.

Reuters a rapporté lundi que Tesla prévoyait de réduire la production de décembre du Model Y à son usine de Shanghai de plus de 20 % par rapport à novembre. Un représentant de Tesla avait alors déclaré que la nouvelle, d'abord rapportée par Bloomberg, était "fausse", sans donner plus de détails.

Reuters n'a pas pu déterminer la raison de la réduction prévue de la production de l'usine de Shanghai ou de la fermeture prévue à la fin de l'année.

Les opérations de la société en Chine ont été confrontées à des niveaux de stocks élevés après que l'usine de Shanghai ait terminé la mise à niveau des installations de fabrication au cours de l'été.

Tesla a ajouté à son inventaire de véhicules électriques en octobre au rythme le plus rapide enregistré pour les opérations à Shanghai, selon des données de courtage.

Depuis lors, Tesla a réduit ses prix et proposé des incitations aux acheteurs en Chine. Elle a enregistré des ventes record en novembre en Chine. Mercredi, elle a proposé aux acheteurs chinois une réduction limitée dans le temps de 6 000 yuans (860 $) sur certains modèles jusqu'à la fin de 2022.

Tesla a livré 100 291 VE fabriqués en Chine en novembre, soit les ventes mensuelles les plus élevées depuis l'ouverture de son usine de Shanghai fin 2020, a rapporté Xinhua lundi, citant Tesla.

Alors que Pékin a procédé à des assouplissements importants de sa politique de véhicules électriques zéro cette semaine, un organisme de l'industrie automobile a déclaré jeudi que la demande faiblissait plus rapidement que prévu. En novembre, les ventes de véhicules de tourisme en Chine ont diminué pour la première fois en six mois. Le groupe de l'industrie automobile a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes restent stables l'année prochaine sur le plus grand marché automobile du monde - le plus important pour Tesla derrière les États-Unis.

À l'échelle mondiale, Tesla avait prévu de pousser la production des VE Model Y et Model 3 fortement à la hausse au quatrième trimestre, alors que les nouvelles usines d'Austin, au Texas, et de Berlin montent en puissance, a rapporté Reuters en septembre.

Le constructeur automobile prévoit de lancer la production d'une version remaniée de la Model 3 au troisième trimestre de 2023 à Shanghai, car il cherche à réduire les coûts de production et à renforcer l'attrait de la berline électrique vieille de cinq ans, a rapporté Reuters le mois dernier.