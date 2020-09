Tesla : vers une vente d'actions pour cinq milliards

01/09/2020 | 15:27

Au lendemain de la division par cinq de ses actions, Tesla annonce avoir conclu un accord de distribution avec plusieurs grandes banques pour vendre des actions ordinaires représentant un montant global de cinq milliards de dollars.



Dans un document réglementaire, le constructeur de voitures électriques affirme avoir l'intention d'utiliser les recettes nettes d'une telle opération pour renforcer encore son bilan, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.



Cette mesure intervient alors que le groupe californien prévoit d'introduire des véhicules électriques s'adressant à une large gamme de marchés particuliers et utilitaires, y compris le Cybertruck, le Tesla Semi et un nouveau Tesla Roadster.



