Tesla veut lever jusqu'à 5 milliards de dollars

Paris (awp/afp) - Le constructeur automobile Tesla, qui caracolait en Bourse ces dernières séances, a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 5 milliards de dollars via un vaste programme de vente d'actions, dans un document adressé aux autorités boursières américaines (SEC).

Mi-août, le constructeur avait indiqué qu'il allait fractionner son action par cinq à la Bourse de New York pour rendre le titre, l'un des plus élevés de Wall Street, plus accessible aux salariés de l'entreprise et aux actionnaires.

Les actionnaires déjà présents au capital garderont le montant de leur investissement, mais auront cinq fois plus d'actions.

Le changement s'est effectué après la clôture le 28 août.

L'action Tesla, très demandée depuis plusieurs mois en Bourse, au point que la capitalisation du groupe écrase désormais celle des plus grands constructeurs automobiles, avait fini lundi à New York sur une nouvelle flambée, de 12,57%.

afp/rp