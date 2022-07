Tokyo en légère baisse après l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en petite baisse jeudi en début de séance, après le recul de Wall Street dans la foulée d'une nouvelle accélération de l'inflation américaine en juin et supérieure aux attentes.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises cédait 0,13% à 26.444,12 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,35% à 1.882,30 points.

L'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis est ressorti à 9,1% en juin sur un an, soit plus que les 8,8% attendus par les économistes. C'est le niveau d'inflation le plus élevé sur un an depuis novembre 1981.

Cela devrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à se montrer encore plus agressive dans son resserrement monétaire, augmentant ainsi le risque collatéral d'une récession aux Etats-Unis.

Les valeurs du jour

PANASONIC: le titre Panasonic reculait de 0,18% à 1.109 yens. Le groupe a dévoilé jeudi avant l'ouverture de la Bourse de Tokyo un projet de construction de sa deuxième usine de batteries pour véhicules électriques aux Etats-Unis, dans le Kansas (Midwest), prévoyant pour ce faire un investissement d'environ 4 milliards de dollars.

Panasonic est un partenaire étroit du constructeur américain Tesla, qui lui aussi renforce ses capacités de production pour répondre à la forte croissance du segment des véhicules électriques, y compris aux Etats-Unis.

TEPCO: le fournisseur d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) chutait de 5% à 608 yens. La veille un tribunal de Tokyo a condamné quatre de ses anciens dirigeants à lui verser l'équivalent de près de 100 milliards d'euros de dommages-intérêts, les jugeant responsables de n'avoir pas pris des mesures préventives pour éviter la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011.

Il s'agit toutefois d'une décision essentiellement symbolique, comme ces dommages-intérêts record sont bien au-delà des capacités financières des quatre personnes condamnées. Cette somme correspond selon le tribunal au total des coûts liés à la catastrophe de Fukushima et devant être supportés par Tepco.

C'est la première fois que d'anciens dirigeants du groupe sont condamnés dans cette affaire, certains d'entre eux ayant été acquittés au pénal en 2019.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole repartaient en légère baisse jeudi matin en Asie, après s'être stabilisés la veille. Vers 00H30 GMT le baril de WTI américain cédait 0,35% à 95,96 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,11% à 99,46 dollars.

Au niveau des devises, le yen perdait encore du terrain face au dollar, qui montait à 137,75 yens vers 00H45 GMT contre 137,39 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne en revanche descendait à 138,12 yens contre 138,20 yens la veille, et se dépréciait aussi par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0025 dollar contre 1,0059 dollar mercredi à 21H00 GMT.

etb/roc