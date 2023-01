Tom Zhu, responsable de Tesla en Chine, prend en charge les ventes en Amérique du Nord- Electrek

Le titre officiel de Zhu reste celui de vice-président en charge de l'Asie/Pacifique, selon le rapport du site américain consacré aux nouvelles sur le transport électrique et l'énergie durable.

Tesla n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires écrits de Reuters.

Zhu et son équipe de Shanghai ont voyagé dans les usines Tesla de Californie et du Texas, ce qui a suscité des discussions entre collègues sur le fait qu'il est en train d'être préparé pour un rôle plus important à un moment où le directeur général Elon Musk s'est concentré sur l'achat de Twitter, a rapporté Reuters le mois dernier.

Sous la direction de Zhu, Tesla Shanghai a fortement rebondi après les fermetures de l'année et a permis à Tesla de se rapprocher de son objectif de croissance de la production de 50 % pour 2022.

Le constructeur automobile a annoncé lundi une production et des livraisons record pour les véhicules électriques du quatrième trimestre, mais il a manqué les estimations de Wall street en raison de problèmes de logistique, du ralentissement de la demande, de la hausse des taux d'intérêt et des craintes de récession.

L'action de Tesla a chuté de 65 % en 2022, sa pire année depuis son entrée en bourse en 2010.