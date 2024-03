Donald Trump a rencontré le PDG de Tesla, Elon Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, en Floride au cours du week-end, alors que l'ancien président républicain cherche à obtenir une importante injection de fonds pour sa dernière campagne de réélection, a rapporté le New York Times mardi.

Le Times a cité trois personnes informées de la réunion privée de dimanche à Palm Beach, qui ont parlé au journal sous le couvert de l'anonymat.

Selon le Times, M. Trump a rencontré M. Musk et quelques riches donateurs républicains dimanche et espère avoir bientôt une discussion en tête-à-tête avec M. Musk, PDG de Tesla Inc et de SpaceX, et propriétaire et président exécutif de X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Ni M. Musk ni la campagne de M. Trump n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Trump, dont la fortune personnelle a été récemment mise à mal par des jugements rendus contre lui dans une affaire de fraude civile à New York et dans un autre procès pour diffamation, cherche à rassembler d'autres grands contributeurs à sa campagne présidentielle, selon le Times.

M. Musk n'a pas indiqué s'il envisageait de soutenir financièrement la candidature de M. Trump à la Maison-Blanche. Mais l'entrepreneur milliardaire d'origine sud-africaine a laissé entendre dans des messages sur les réseaux sociaux qu'il était opposé à ce que le président sortant Joe Biden, le démocrate qui a battu M. Trump en 2020, remporte un second mandat en novembre.

Avec une valeur nette que le magazine Forbes a estimée à environ 200 milliards de dollars, M. Musk dispose des ressources nécessaires pour compenser presque à lui seul l'énorme avantage financier que M. Biden et ses partisans sont censés exercer sur M. Trump lors de la campagne des élections générales de 2024.

Musk a longtemps cherché à se présenter comme politiquement indépendant et, selon le Times, il n'a pas beaucoup dépensé pour les courses présidentielles dans le passé, tout en répartissant les dons de manière assez égale entre les démocrates et les républicains.