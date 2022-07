Twitter et Musk s'affrontent au tribunal pour demander un procès accéléré

La société basée à San Francisco cherche à mettre fin à des mois d'incertitude pour son activité alors que Musk tente de se retirer de l'accord à cause de ce qu'il appelle les comptes "spam" de Twitter qui, selon lui, sont fondamentaux pour sa valeur.

Twitter a demandé à la chancelière Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware de constater que Musk a violé l'accord de fusion et de lui ordonner de réaliser la fusion au prix convenu de 54,20 dollars par action.

Twitter souhaite un procès accéléré en septembre car il a déclaré que Musk salit Twitter et sape les opérations en refusant d'approuver des initiatives commerciales, telles qu'un plan de rétention des employés.

La société a déclaré que l'adoption de la proposition de Musk de "marche lente" pour un procès en 2023 laisse peu de temps pour un litige supplémentaire sur le financement de l'accord si Musk est condamné à conclure. Le financement de l'accord expire en avril.

Vendredi, M. Musk a accusé Twitter de chercher à obtenir un procès "à la vitesse de la lumière" pour l'obliger à acheter la société.

Depuis qu'il a accepté en avril d'acheter Twitter, M. Musk s'est demandé si la société avait trompé les régulateurs au sujet des faux comptes et des bots et a déclaré qu'il avait proposé un procès en février pour lui donner suffisamment de temps pour enquêter.

L'action de Twitter s'est effondrée, passant de plus de 50 dollars par action lors de l'annonce de l'accord à 32,55 dollars la semaine dernière.

Minor Myers, professeur à la faculté de droit de UConn, a déclaré qu'il s'attendait à ce que McCormick adopte un calendrier de procès proche de la proposition de Twitter.

"Plus ça traîne, plus il y a de distraction pour Twitter", a-t-il déclaré. "Il y a plus de risques, plus de choses qui peuvent mal tourner".