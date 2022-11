Two Sigma, Holocene ont ajouté des actions Tesla avant la chute du quatrième trimestre.

Group One Trading a ajouté une nouvelle position d'un peu plus de 1 million d'actions, ce qui lui confère une valeur marchande de près de 276 millions de dollars au 30 septembre. Two Sigma, quant à lui, a ajouté près de 323 500 actions pour une participation d'une valeur de 14,7 millions de dollars à la fin septembre, tandis que Holocene Advisors a ajouté près de 319 000 actions pour une participation d'une valeur d'environ 84,6 millions de dollars.

Les actions de Tesla ont fortement chuté depuis la fin du trimestre, enregistrant une baisse de 16 % par rapport au gain de 11,4 % de l'indice de référence S&P 500.

Les fonds spéculatifs et autres grands investisseurs institutionnels sont tenus de déposer des rapports trimestriels, appelés 13-fs, qui proposent un instantané de leur portefeuille à la fin du trimestre. Bien que rétrospectifs, ces dépôts sont l'un des rares moyens par lesquels les fonds révèlent leurs avoirs.

Le Maryland State Retirement and Pension System et Abbot Financial Management Inc font partie des quelques grands investisseurs qui se sont délestés de l'intégralité de leur participation dans Tesla au cours du trimestre, selon les dépôts.