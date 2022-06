Un cadre de Tesla en Inde démissionne après la suspension des projets dans le pays

Un cadre clé qui dirigeait les efforts de lobbying de Tesla en Inde a démissionné, quelques semaines après que le constructeur automobile américain a mis en suspens ses projets de vente de voitures électriques dans ce pays d'Asie du Sud, ont déclaré à Reuters deux sources au courant de la question.

Manuj Khurana, responsable de la politique et du développement commercial de Tesla en Inde, a été engagé en mars 2021 et a joué un rôle clé dans l'élaboration d'un plan d'entrée sur le marché intérieur pour le constructeur automobile américain dans le pays. Il a fait pression sur le gouvernement indien pendant plus d'un an pour que la taxe à l'importation sur les voitures électriques passe de 100 % à 40 %, une mesure qui, selon Tesla, lui permettrait de tester le marché avec des importations en provenance de ses centres de production comme la Chine avant d'investir dans une usine.

Mais le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a insisté sur le fait que Tesla devait d'abord s'engager à fabriquer des voitures localement avant de pouvoir offrir des concessions. Les pourparlers étant dans l'impasse, Tesla a mis en suspens ses projets de vente de voitures en Inde, réaffecté une partie de son équipe locale et abandonné sa recherche de salles d'exposition.

"Les projets de Tesla de se lancer en Inde sont pour l'instant pratiquement morts", a déclaré l'une des sources. Les sources ont souhaité rester anonymes car la démission n'avait pas encore été rendue publique.

Le mois dernier, le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré sur Twitter que l'entreprise n'installerait pas de production dans un endroit où elle ne serait pas autorisée à vendre et à entretenir des voitures. Le constructeur automobile s'est également tourné vers d'autres marchés d'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie, riche en nickel, où il envisage un investissement potentiel lié aux batteries, ainsi que la Thaïlande, où il a récemment enregistré une unité locale pour vendre des voitures.