Un investisseur de Tesla demande un rachat d'actions après que l'accord de Musk sur Twitter ait nui aux actions

Ces commentaires sont intervenus alors que Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a réduit jeudi l'objectif de cours de Tesla en raison des perturbations de la production en Chine, et a mis en garde contre les "risques de distraction" liés à l'opération Twitter de Musk.

Les actions Tesla ont perdu un tiers de leur valeur depuis que Musk a révélé sa participation dans Twitter au début du mois d'avril et a vendu pour 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla dans le but d'aider à financer son opération de 44 milliards de dollars avec Twitter.

Les mesures de verrouillage de la Chine qui ont freiné la production de Tesla et l'exclusion de Tesla d'un indice de durabilité S&P largement suivi ont également nui aux actions.

"Tesla doit annoncer immédiatement et racheter 5 milliards de dollars d'actions Tesla à partir de son flux de trésorerie disponible cette année et 10 milliards de dollars à partir de son flux de trésorerie disponible l'année prochaine, sans affecter ses réserves de trésorerie existantes de 18 milliards de dollars avec ZERO dette", a déclaré KoGuan dans un message Twitter adressé au responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha.

Viecha n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'année dernière, KoGuan a affirmé dans un tweet qu'il était le troisième plus grand actionnaire individuel de Tesla et qu'il possédait plus d'actions Tesla que celles d'ARK Invest et de Baron Capital. Viecha avait alors déclaré qu'il "confirmait" ces affirmations.

KoGuan a précédemment déclaré qu'il investissait des milliards dans Tesla parce qu'il croit en la "grande vision que je partage" de Musk. Il a déclaré en mars qu'il achetait davantage d'actions Tesla, et non qu'il les vendait pendant la baisse des actions.

Le taureau Tesla Gary Black, gestionnaire de portefeuille chez The Future Fund, a déclaré à Reuters : "S'il (Musk) pouvait sortir (de l'accord avec Twitter), l'action de Tesla augmenterait de 10 %."