Un juge fédéral a autorisé vendredi le versement de 41,53 millions de dollars aux investisseurs qui ont perdu de l'argent lorsque Elon Musk a tweeté sur la possibilité de privatiser sa société de voitures électriques Tesla.

Les paiements proviendront d'un "fonds équitable" créé dans le cadre d'un règlement entre Elon Musk et la Securities and Exchange Commission (SEC), à la suite de la publication par Elon Musk, en août 2018, sur Twitter, d'un "financement sécurisé" pour un rachat de Tesla.

En réalité, Musk n'a pas trouvé de financement, et de nombreux investisseurs ont subi des pertes parce que le tweet a rendu le cours de l'action Tesla plus volatil.

À l'origine, le fonds s'élevait à 40 millions de dollars, Musk et Tesla contribuant chacun à hauteur de 20 millions de dollars, et a atteint 42,3 millions de dollars avec les paiements d'intérêts. Environ 773 000 dollars sont retenus pour les impôts et autres dépenses.

La semaine dernière, la SEC a déclaré que 3 350 plaignants se partageraient le versement de 41,53 millions de dollars, récupérant ainsi 51,7 % de leurs pertes. Le montant moyen des paiements s'élèverait à environ 12 400 dollars.

Le règlement comprenait également un décret de consentement par lequel Musk renonçait à son rôle de président de Tesla et acceptait de laisser un avocat de Tesla approuver certains de ses tweets.

M. Musk a cherché à mettre fin à ce décret, affirmant qu'il violait ses droits à la liberté d'expression. Il devrait demander à la Cour suprême des États-Unis d'annuler la décision d'une cour d'appel confirmant le décret.

Selon le magazine Forbes, M. Musk est la personne la plus riche du monde. Il a racheté Twitter en octobre dernier et l'a rebaptisé X.

L'affaire est SEC v Musk et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 18-08865. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction d'Andy Sullivan)