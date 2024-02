Un juge fédéral a ordonné à Elon Musk de témoigner à nouveau dans le cadre de l'enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, en donnant à l'autorité de régulation et au milliardaire une semaine pour convenir d'une date et d'un lieu pour l'entretien.

L'ordonnance de la juge Laurel Beeler, rendue samedi soir, officialise une décision provisoire qu'elle avait prise en décembre et qui donnait raison à l'autorité de régulation.

La SEC a poursuivi Musk en octobre pour obliger le PDG de Tesla et SpaceX à témoigner dans le cadre d'une enquête sur son achat en 2022 de Twitter, le géant des médias sociaux qu'il a ensuite rebaptisé X. Musk a refusé de se rendre à un entretien en septembre qui faisait partie de l'enquête, a déclaré la SEC.

L'agence examine si M. Musk a respecté la loi en remplissant les documents requis concernant ses achats d'actions Twitter et si ses déclarations relatives à l'opération étaient trompeuses.

M. Musk s'est opposé à l'offre de la SEC de l'interviewer, affirmant qu'elle l'avait déjà fait à deux reprises, et a accusé le régulateur de harcèlement.

M. Beeler a rejeté cet argument. La SEC était habilitée à délivrer la citation à comparaître, qui visait à obtenir des informations pertinentes, a-t-elle déclaré dans sa décision.

Si la SEC et M. Musk ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la date et l'heure de l'entretien, Mme Beeler a déclaré qu'elle entendrait les deux parties et déciderait à leur place.

Les frictions entre Musk et la SEC ont commencé lorsque le régulateur l'a poursuivi en justice après qu'il ait tweeté "financement sécurisé" en 2018 en référence à un éventuel plan de privatisation de Tesla. Pour régler cette affaire, Musk a accepté qu'un avocat de Tesla vérifie ses tweets sur le fabricant de véhicules électriques. La SEC l'a de nouveau poursuivi en 2019 pour avoir prétendument

pour avoir prétendument enfreint cette disposition

.

Musk a demandé à la Cour suprême des États-Unis de

de revoir l'accord

Musk a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'examiner l'accord, affirmant qu'il viole son droit constitutionnel à la liberté d'expression. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker et Paul Simao)