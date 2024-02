Un juge américain a indiqué jeudi qu'il pourrait rejeter le procès intenté par X Corp. contre un groupe à but non lucratif qui a critiqué l'augmentation des discours haineux sur la plateforme de médias sociaux connue autrefois sous le nom de Twitter depuis qu'Elon Musk en a pris la direction.

X a poursuivi le Center for Countering Digital Hate en juillet dernier, l'accusant d'avoir causé des dizaines de millions de dollars de dommages par le biais d'une "campagne de peur" visant à faire fuir les annonceurs.

Selon X, l'organisation à but non lucratif a violé son contrat d'utilisation en récupérant et en sélectionnant des données de manière inappropriée afin de créer des rapports faux et trompeurs selon lesquels Musk laissait X devenir un refuge pour les discours de haine, l'extrémisme et d'autres informations erronées.

Le juge de district Charles Breyer s'est montré sceptique quant au fait que, lorsque l'organisation à but non lucratif a conclu le contrat d'utilisation standard régissant tous les utilisateurs de Twitter et de X, elle aurait pu prévoir que M. Musk rachèterait Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022 et accueillerait à nouveau les utilisateurs qu'il avait bannis pour avoir publié des contenus haineux.

"Vous me dites [...] qu'il était prévisible que Twitter modifie sa politique et permette à ces personnes d'y accéder", a déclaré le juge de San Francisco à Jon Hawk, l'avocat de X, lors d'une vidéoconférence.

"J'essaie de comprendre, dans mon esprit, comment cela peut être vrai, parce que je ne pense pas que ce soit le cas.

M. Hawk a déclaré que l'organisation à but non lucratif aurait pu quitter X si elle n'avait pas apprécié les changements apportés par M. Musk. "Lorsque le CCDH a accepté de rester sur la plateforme, il a accepté les versions de la politique des successeurs", a-t-il déclaré.

Musk, la

deuxième fortune mondiale

dirige également le constructeur de véhicules électriques Tesla, qui a fait l'objet de

plusieurs poursuites judiciaires

pour avoir toléré le harcèlement de travailleurs. Tesla a nié ces allégations.

INTERFÉRENCE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

John Quinn, avocat du Center for Countering Digital Hate, a déclaré que l'action en justice intentée par X violait la loi californienne dite "anti-SLAPP" (strategic lawssuits against public participation), destinée à mettre un terme aux actions en justice visant à réduire au silence les personnes qui émettent des critiques.

Il a également qualifié d'"invraisemblable" l'idée que l'organisation à but non lucratif se soit livrée à du "scraping" et a déclaré qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des décisions "indépendantes" prises par les annonceurs de ne pas travailler avec X.

"Le CCDH a utilisé un outil qui effectue des recherches sur certaines personnes pour voir quels tweets publics sont diffusés, puis il les a commentés", a déclaré M. Quinn. "Le CCDH n'a pas eu de problème avec cela jusqu'à ce que les annonceurs réagissent au contenu du rapport".

M. Quinn a également déclaré que le fait de donner à Musk et à X "le pouvoir de dire à quiconque utilise notre fonction de recherche et regarde des tweets, si vous utilisez un outil automatisé de quelque manière que ce soit, nous pouvons vous poursuivre, vous traîner devant les tribunaux ... va directement à l'encontre des principes de la liberté d'expression".

Hawk a déclaré que ce n'était pas la raison pour laquelle X avait intenté un procès.

"Je comprends que le CCDH n'aime pas certains contenus qu'il peut voir", a-t-il déclaré. "Il s'agit de la sécurité des données.

M. Breyer n'a pas précisé quand il rendrait sa décision, ni si X pourrait déposer une plainte modifiée s'il rejetait l'affaire.

UNE ASSOCIATION EUROPÉENNE À BUT NON LUCRATIF

La société X a également porté plainte contre la Fondation européenne pour le climat, une organisation à but non lucratif basée à La Haye, aux Pays-Bas, qui encourage les efforts visant à atténuer le changement climatique, l'accusant d'avoir conspiré avec le Center for Countering Digital Hate pour collecter illégalement des données.

L'avocat de l'organisation à but non lucratif européenne a déclaré qu'elle devait être dessaisie de l'affaire en raison de l'incompétence du tribunal.

Depuis qu'il a racheté Twitter, M. Musk a été largement critiqué pour avoir licencié trop de personnes chargées de lutter contre la désinformation, ainsi que par des groupes de défense des droits civils pour avoir autorisé un plus grand nombre de messages nuisibles et abusifs.

En novembre 2023, M. Musk a approuvé un message antisémite sur X qui affirmait que des membres de la communauté juive attisaient la haine contre les Blancs, en déclarant que l'utilisateur disait "la vérité vraie".

Il a nié être antisémite et a cherché à faire amende honorable pour son message. En janvier, il a visité l'ancien camp de la mort nazi d'Auschwitz, dans le sud de la Pologne.

L'affaire est la suivante : X Corp v. Center for Countering Digital Hate Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-03836. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang et David Gregorio)