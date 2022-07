Un juge novateur supervisera le procès intenté par Twitter contre Musk

Kathaleen McCormick a pris le rôle de chancelière, ou juge en chef, l'année dernière après le départ à la retraite d'André Bouchard à la Cour de chancellerie, un lieu privilégié pour les litiges entre grandes entreprises.

Parmi les premières décisions de M. McCormick figurera la demande de Twitter de tenir un procès de quatre jours en septembre, un délai incroyablement court pour une affaire aussi complexe.

La décision finale de McCormick sur la fusion peut faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Delaware.

Twitter a accusé Musk d'une longue liste de violations de l'accord de fusion dans le procès qu'il a déposé mardi. Il a déclaré que l'homme le plus riche du monde voulait se retirer en partie à cause de la baisse du cours de l'action de Tesla Inc, le fabricant de véhicules électriques dont il est le directeur général.

Musk a accusé Twitter d'avoir violé l'accord de fusion parce qu'il a refusé de partager des informations sur les comptes de spam, a fait de fausses déclarations et s'est écarté du cours normal de ses activités en licenciant des cadres.

Mme McCormick supervise également une affaire portée par des actionnaires de Tesla qui cherchent à annuler la rémunération de 56 milliards de dollars versée par le constructeur automobile à Musk. Elle a prévu un procès en octobre dans cette affaire.