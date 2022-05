Un marché baissier s'annonce alors que la volatilité des actions se poursuit en 2022

L'année brutale du marché boursier s'est approchée d'une étape sinistre alors que la chute de l'indice S&P 500 vendredi a menacé de le laisser dans un marché baissier pour la première fois depuis mars 2020, alimenté par les inquiétudes liées à une inflation galopante, une Réserve fédérale faucon et la croissance économique future.

L'indice de référence S&P 500 est passé sous la barre des 3837,248 au cours de la séance de vendredi, une baisse qui, sur une base intrajournalière, le place à plus de 20 % en dessous de son record de clôture du 3 janvier. Toutefois, l'indice a clôturé au-dessus de ce niveau, et n'a pas confirmé qu'il se trouvait dans un marché baissier fréquemment défini comme une baisse d'au moins 20 % par rapport à un sommet de clôture.

Si l'histoire est un guide, un marché baissier signifierait que plus de douleur pourrait être en réserve pour les investisseurs. Le S&P 500 a chuté en moyenne de 32,7 % lors de 13 marchés baissiers depuis 1946, dont une chute de près de 57 % lors du marché baissier de 2007-2009 pendant la crise financière, selon Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA.

Il a fallu en moyenne un peu plus d'un an à l'indice pour atteindre son point le plus bas pendant les marchés baissiers, puis environ deux ans de plus pour revenir à son sommet antérieur, selon la CFRA. Sur les 13 marchés baissiers depuis 1946, le retour aux niveaux d'équilibre a varié, prenant aussi peu que trois mois à aussi longtemps que 69 mois.

Le S&P 500 a bondi de quelque 114 % depuis son plus bas niveau de mars 2020, les actions ayant bénéficié des politiques d'urgence mises en place pour aider à stabiliser l'économie à la suite de la pandémie de COVID-19.

Ce déclin s'est inversé au début de 2022, lorsque la Fed est devenue beaucoup plus belliqueuse et a signalé qu'elle allait resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu pour lutter contre l'inflation galopante. Elle a déjà augmenté les taux de 75 points de base cette année et les attentes de nouvelles hausses ont pesé sur les actions et les obligations.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a promis de relever les taux aussi haut que nécessaire pour tuer l'inflation, mais il pense également que les responsables politiques peuvent guider l'économie vers un atterrissage en douceur.

La guerre en Ukraine, qui a provoqué une nouvelle flambée des prix du pétrole et d'autres matières premières, a ajouté à la volatilité.

Quelques secteurs du marché boursier ont été épargnés. Les actions du secteur de l'énergie ont grimpé en flèche cette année, tout comme les prix du pétrole, tandis que les groupes défensifs tels que les services publics ont mieux résisté que les marchés plus larges.

En revanche, les actions des sociétés technologiques et autres sociétés à forte croissance ont été durement touchées. Ces actions, qui ont connu une forte croissance pendant la majeure partie du marché haussier de la dernière décennie, sont particulièrement sensibles à la hausse des rendements, ce qui atténue l'attrait des entreprises dont les flux de trésorerie sont davantage axés sur l'avenir et diminuent lorsqu'ils sont actualisés à des taux plus élevés.

Certaines des plus grandes de ces sociétés, telles que Tesla et Meta Platforms, propriétaire de Facebook, sont également fortement pondérées dans l'indice S&P 500.

Les investisseurs se sont penchés sur diverses mesures pour déterminer le moment où les marchés se redresseront, y compris l'indice de volatilité Cboe, également connu sous le nom de jauge de peur de la Bourse. Bien que l'indice soit élevé par rapport à sa médiane à long terme, il reste inférieur aux niveaux atteints lors des précédents grands effondrements.