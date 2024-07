Les droits de douane imposés par l'UE sur les véhicules électriques construits en Chine enfreignent les règles du commerce mondial et doivent être corrigés, a déclaré un organisme industriel représentant 12 constructeurs automobiles chinois à la Commission européenne lors d'une audition qui s'est tenue cette semaine.

La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) a présenté son point de vue lors d'une audition jeudi, estimant que l'évaluation préliminaire de l'UE était incompatible avec les règles de l'UE et de l'Organisation mondiale du commerce.

"Nous sommes très inquiets. Nous demandons à la Commission de corriger ces conclusions illégales et de mettre fin à l'enquête (sur les subventions chinoises aux véhicules électriques)", a déclaré Shi Yonghong, vice-président de la CCCME, lors d'une conférence de presse vendredi.

L'Union européenne a imposé des droits de douane provisoires compris entre 17,4 % et 37,6 % au début du mois de juillet sur les VE fabriqués en Chine, y compris les marques chinoises BYD, Geely et SAIC, ainsi que les modèles construits en Chine par des fabricants occidentaux tels que Tesla et BMW.

M. Shi a déclaré que les producteurs nationaux détenaient une part stable du marché de l'UE et qu'il n'y avait donc aucun signe de préjudice imminent, que les pertes de l'industrie de l'UE n'étaient pas dues aux importations et que l'enquête manquait de transparence et était entachée d'anomalies procédurales.

La Commission, qui supervise la politique commerciale de l'UE et poursuivra son enquête jusqu'à la fin du mois d'octobre, affirme qu'elle n'essaie pas d'exclure les véhicules électriques chinois, mais que des mesures sont nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables.

"Notre enquête est parfaitement conforme à toutes les règles pertinentes de l'UE et de l'OMC", a déclaré un porte-parole.

M. Shi a déclaré que les constructeurs automobiles chinois souhaitaient que Bruxelles et Pékin négocient une solution équilibrée, bien qu'il subsiste un écart important entre le droit provisoire moyen de 20,8 % imposé par l'UE et la volonté de la Chine de ne pas prendre de mesures.

"Pour parvenir à un terrain d'entente, nous parlons d'un taux compris entre zéro et 20 %", a-t-il déclaré.

M. Shi a qualifié les droits de douane moyens de "déraisonnables et gonflés" et a déclaré que les enquêtes distinctes de l'UE sur l'impact des subventions étrangères sur le marché européen risquaient de dissuader les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries chinois d'investir en Europe.

"Je pense que cela présente un grand intérêt pour les États membres (de l'UE), car de nombreux États membres attendent des investissements de la part de la Chine", a-t-il déclaré.

Les membres de l'UE auront le dernier mot sur les droits de douane à la fin de l'enquête. Lors d'un vote non contraignant organisé cette semaine, ils ont fait part de leurs divergences de vues sur le bien-fondé des droits de douane. (Reportage de Philip Blenkinsop, édition de Mark Potter)