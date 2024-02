Le sénateur républicain Josh Hawley présente ce mercredi un projet de loi visant à augmenter les droits de douane sur les importations de véhicules chinois, dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'impact de ces véhicules sur les constructeurs automobiles américains.

Le projet de loi de M. Hawley porterait le taux tarifaire de base à 100 %, contre 2,5 % actuellement, ce qui signifierait un tarif total de 125 % sur tous les véhicules chinois importés, contre 27,5 % actuellement. Il vise également à appliquer cette hausse de 100 % aux véhicules assemblés au Mexique par des constructeurs automobiles basés en Chine.

M. Hawley a déclaré que le président Joe Biden devrait prendre des mesures pour protéger les travailleurs américains de l'automobile "de la menace existentielle posée par la Chine".

En novembre, un groupe bipartisan de législateurs a exhorté la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, à augmenter les droits de douane sur les véhicules chinois, déclarant qu'elle devrait prévoir "de s'attaquer à la prochaine vague de véhicules (chinois) qui seront exportés depuis nos autres partenaires commerciaux, tels que le Mexique, étant donné que les constructeurs automobiles (chinois) cherchent à établir stratégiquement des opérations en dehors de la (Chine)".

Mme Tai a déclaré le mois dernier que l'administration Biden examinait attentivement "les politiques et pratiques non commerciales de la Chine dans son industrie automobile" et revoyait les niveaux actuels des droits de douane. Mme Tai s'est déclarée préoccupée par les exportations de véhicules chinois, notant que les droits de douane élevés imposés par les États-Unis "ont également encouragé les entreprises chinoises à s'implanter en dehors de la Chine".

Vendredi, un groupe de défense de l'industrie manufacturière américaine a exhorté M. Biden à empêcher les automobiles et les pièces détachées chinoises à bas prix d'entrer au Mexique.

"L'introduction sur le marché américain d'automobiles chinoises bon marché - qui sont si bon marché parce qu'elles sont soutenues par le pouvoir et le financement du gouvernement chinois - pourrait finir par être un événement de niveau d'extinction pour le secteur automobile américain", a déclaré l'Alliance for American Manufacturing dans un rapport.

Donald Trump, qui brigue un second mandat présidentiel en novembre, a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane élevés sur les importations de véhicules chinois, après avoir augmenté les droits de douane de 25 % lorsqu'il était président.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que les exportations automobiles chinoises "reflètent le développement de haute qualité et la forte innovation de l'industrie manufacturière chinoise... Le développement rapide de l'industrie automobile chinoise a permis de fournir au monde entier des produits rentables et de grande qualité".

La question a suscité un regain d'intérêt après la publication d'informations selon lesquelles la société chinoise BYD envisage d'implanter une usine de véhicules électriques au Mexique. BYD, connu pour ses modèles moins chers et sa gamme plus variée, a récemment dépassé son plus grand rival, Tesla, pour devenir le premier constructeur mondial de VE en termes de ventes. (Reportage de David Shepardson ; rédaction de Miral Fahmy)