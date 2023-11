Le conflit entre les syndicats suédois et Tesla s'est intensifié vendredi, lorsqu'un fournisseur de composants critiques s'est joint à une action de sympathie pour amener le fabricant de voitures électriques à signer une convention collective pour ses travailleurs suédois.

Environ 50 travailleurs qui fabriquent des composants spécialisés de Tesla chez Hydro Extrusions, une filiale de la société norvégienne d'aluminium et d'énergie Hydro, resteront chez eux ou se verront confier d'autres tâches à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le syndicat IF Metall.

"Ils livrent des composants à l'usine Tesla de Berlin, et si cela leur cause des perturbations, nous espérons les forcer à revenir à la table des négociations", a déclaré Veli-Pekka Saikkala, secrétaire aux négociations d'IF Metall, ajoutant qu'Hydro Extrusions était le seul fournisseur de ces composants en Europe.

IF Metall, le plus grand syndicat suédois de l'industrie manufacturière, est en conflit avec Tesla pour obtenir une convention collective pour ses 130 mécaniciens en Suède. Metall a mis les mécaniciens en grève le 27 octobre, refusant d'entretenir les voitures de Tesla.

Depuis, les mécaniciens ont été rejoints par des membres d'autres syndicats, tels que les postiers, les dockers, les nettoyeurs et d'autres personnes qui refusent de travailler avec Tesla ou ses produits.

M. Saikkala a déclaré que le syndicat était prêt à intensifier le conflit si Tesla refusait de signer.

"Ce combat est très, très important. Elle est si importante que nous ne pouvons pas la laisser tomber. C'est important pour nous, mais aussi pour l'ensemble du marché du travail suédois", a-t-il déclaré.

Tesla n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Le constructeur automobile américain a pour politique de ne pas signer de conventions collectives et affirme que ses employés bénéficient de conditions aussi bonnes, voire meilleures, que celles demandées par le syndicat suédois. Le syndicat affirme qu'il est vital pour le modèle de marché du travail suédois que toutes les entreprises aient des conventions collectives.

"Nous n'avons pas de salaire minimum ni de lois indiquant quand vous pouvez ou ne pouvez pas travailler en Suède. Nous disposons de cadres et d'une protection de l'emploi, mais à part cela, ce sont les conventions collectives qui régissent le marché du travail", a déclaré Torbjorn Johansson, secrétaire aux négociations de LO, l'organisation faîtière des syndicats.

Environ 90 % des salariés suédois sont couverts par des conventions collectives, qui régissent les salaires, les congés, le paiement des heures supplémentaires et d'autres conditions.

"Nous traitons tout le monde de la même manière et l'employeur bénéficie également d'une concurrence saine. Si nous permettons à Elon Musk d'avoir une concurrence différente de celle des autres, c'est tout le modèle qui s'érodera. Ce serait dévastateur", a déclaré M. Johansson, en faisant référence au PDG de Tesla.

L'usine Hydro Extrusions de Vetlanda fabrique des profilés en aluminium - des alliages d'aluminium transformés en formes et utilisés dans les dispositifs de sécurité - et est le premier fournisseur de Tesla en Suède à avoir déposé des outils pour soutenir la grève des mécaniciens. (Reportage de Johan Ahlander et Marie Mannes à Stockholm, Victoria Waldersee à Berlin, édition de Susan Fenton)