Une enquête américaine ne trouve aucune preuve de l'utilisation de l'Autopilot de Tesla dans l'accident du Texas de 2021

Peu après l'accident survenu à Spring, au Texas, la police locale a déclaré qu'elle pensait que l'accident s'était produit alors que personne ne se trouvait sur le siège du conducteur, ce qui a soulevé des questions sur les systèmes d'aide à la conduite de Tesla et suscité une vaste couverture médiatique.

Mercredi, le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis a déclaré qu'un examen des données montrait "qu'aucune utilisation du système Autopilot n'a été faite à aucun moment pendant cette période de propriété du véhicule, y compris la période allant jusqu'au dernier horodatage transmis le

17 avril 2021". Elle a cité d'autres preuves qui suggèrent qu'un autre système avancé d'aide à la conduite n'était pas utilisé.

Tesla n'a pas fait de commentaire immédiat.

Le NTSB a cité l'affaiblissement des facultés du conducteur dû à une intoxication alcoolique combinée aux effets de deux antihistaminiques sédatifs.

Le NTSB a déclaré que "les preuves disponibles suggèrent que le conducteur était assis sur le siège du conducteur au moment de l'accident et qu'il s'est déplacé vers le siège arrière" et a ajouté "il n'a pas été possible de déterminer si les portes étaient manuellement opérationnelles après la perte de puissance."

En octobre 2021, le NTSB a déclaré que les sièges du conducteur et du passager étaient tous deux occupés lors de l'accident. Le NTSB a déclaré que "les images de la caméra de sécurité du domicile du propriétaire montrent le propriétaire entrant dans le siège du conducteur de la voiture et le passager entrant dans le siège du passager avant."

L'accident a tué le propriétaire de 59 ans, William Varner, un anesthésiste, et le passager, âgé de 69 ans, à une courte distance du domicile de Varner.

La Tesla a parcouru 550 pieds (167,64 m) avant de quitter la route dans un virage, de rouler sur le trottoir et de heurter un ponceau de drainage, un regard surélevé et un arbre avant de prendre feu, a déclaré le NTSB.

Lors de l'accident, Varner a accéléré à 67 mph dans une rue résidentielle où la vitesse est limitée à 30 miles par heure. Le NTSB a déclaré que les tests ont confirmé que "la fonction Autopilot n'aurait pas pu être engagée sur la chaussée où l'accident s'est produit, en raison de l'absence de marquage des voies."

Le NTSB a déclaré que le système d'assistance de Tesla, le Traffic Aware Cruise Control (TACC), pouvait être engagé mais que la "vitesse maximale possible sur cette route était d'environ 30 mph..... Cette preuve indique que le TACC n'était pas engagé pendant le trajet de l'accident".

Le NTSB fait des recommandations de sécurité. La National Highway Traffic Safety Administration, qui réglemente la sécurité des véhicules et enquête également sur l'incident, n'a pas fait de commentaire immédiat.