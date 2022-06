VUE INSTANTANÉE-Le "super mauvais pressentiment" d'Elon Musk sur l'économie

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a dit aux cadres supérieurs qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie et que le constructeur de voitures électriques devait réduire son personnel d'environ 10%, selon un courriel interne vu par Reuters.

L'e-mail, intitulé "mettre en pause toutes les embauches dans le monde entier", a été envoyé aux cadres de Tesla jeudi, et souligne des perspectives économiques de plus en plus sombres pour le monde, alors que les prix s'envolent et que la guerre en Ukraine passe son centième jour.

Le message de Musk est arrivé peu de temps après que Jamie Dimon, président et chef de la direction de JPMorgan Chase, ait décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme s'apparentant à un "ouragan".

Voici les réactions à ces commentaires :

DANIEL IVES, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ANALYSTE TECHNIQUE SENIOR, WEDBUSH SECURITIES (SUR TWITTER) :

"La Bourse va clairement lire ce message de manière négative à première vue."

"L'éléphant dans la pièce reste maintenant le silence radio sur l'accord Twitter. Musk est plus négatif sur l'économie, la suite de la saga Twitter."

CARSTEN BRZESKI, RESPONSABLE MONDIAL DE LA RECHERCHE MACROÉCONOMIQUE, ING

"Le mauvais sentiment de Musk est partagé par de nombreuses personnes", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la recherche macroéconomique de la banque néerlandaise ING.

"Nous parlons de stagnation et d'une économie mondiale qui doit passer par des changements structurels importants, comme la décarbonisation, la démondialisation et l'adaptation à des sociétés plus âgées."

"Mais nous ne parlons pas de récession mondiale. Nous nous attendons à un refroidissement de l'économie mondiale vers la fin de l'année. Les États-Unis vont se refroidir, tandis que la Chine et l'Europe ne vont pas rebondir."

"Licencier des travailleurs n'est toutefois pas la meilleure réaction. Nous aurons plus que jamais besoin de travailleurs qualifiés à l'avenir. Cela pourrait se transformer en licenciement puis en embauche", a-t-il ajouté.

FRANCOIS SAVARY, CHIEF INVESTMENT OFFICER, PRIME PARTNERS

"En fin de compte, il est facile de faire de tels commentaires. Tout le monde a des craintes mais il n'y a pas encore de signe qui justifie une perspective aussi négative."

"Il y a un risque de récession oui... mais... il faut voir des chiffres allant dans ce sens et jusqu'à présent il n'y en a pas."

"Cela dépendra beaucoup de ce qui se passe sur le marché du travail. Si nous avons une détérioration significative des marchés du travail américains pendant l'été, alors ... il y a un risque de récession l'année prochaine." (Reportages de John O'Donnell à Francfort, Sujata Rao à Londres et Chavi Mehta à Bangalore ; Montage de Mark Potter et Carmel Crimmins)