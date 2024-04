La semaine prochaine, les résultats de certaines des plus grandes sociétés technologiques et de croissance du marché pourraient constituer un test important pour le rallye des actions américaines, qui s'est affaibli au fur et à mesure que les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt s'estompaient.

Tesla, Meta Platforms, Alphabet et Microsoft - qui doivent tous publier leurs résultats la semaine prochaine - font partie du groupe d'entreprises surnommées les "Sept Magnifiques", qui ont permis à l'indice S&P 500 de gagner 24 % l'année dernière.

Ces entreprises sont considérées comme d'importants indicateurs en raison de leur position dominante dans leur secteur d'activité, tandis que leur forte pondération dans l'indice confère à l'évolution du cours de leurs actions une influence considérable sur les indices de référence tels que le S&P 500. Bien que la reprise des marchés se soit élargie cette année, les actions de grande capitalisation restent un élément essentiel des portefeuilles, les gestionnaires de fonds interrogés dans le cadre de la dernière enquête de BofA Global Research les désignant une fois de plus comme les titres les plus prisés des marchés.

Nombreux sont ceux qui pensent que leurs résultats pourraient être particulièrement importants pour les marchés cette fois-ci. Le S&P 500 a chuté ces dernières semaines, réduisant de moitié son gain depuis le début de l'année, qui s'élève à 5 %, alors que l'inflation plus forte que prévu réduit les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

En outre, la hausse des actions depuis des mois a rendu l'indice cher par rapport à son passé, à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor pèse sur les valorisations des actions. Des bénéfices décevants de la part des poids lourds du marché pourraient donner aux investisseurs moins de raisons de conserver les actions.

"Psychologiquement, il est important que les sociétés publient des résultats conformes ou supérieurs aux attentes", a déclaré David Katz, directeur des investissements chez Matrix Asset Advisors. "Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans beaucoup de ces sociétés.

Les investisseurs se concentreront également sur la publication vendredi prochain de l'indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelle, un élément crucial des données sur l'inflation avant la réunion de la Fed du 30 avril au 1er mai. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux, en fin de journée jeudi, prévoyaient des réductions de taux inférieures à 40 points de base cette année, contre 150 points de base attendus au début de l'année 2024, selon les données de LSEG.

Les performances des actions des mégacapitalisations ont divergé en 2024, après l'épopée de l'année dernière. Tesla, qui publie ses résultats mardi, a vu ses actions chuter d'environ 40 % en 2024 en raison des inquiétudes suscitées par ses activités dans le domaine des véhicules électriques.

Meta Platforms, dont les actions ont bondi de plus de 40 % en 2024, publiera ses résultats mercredi, tandis qu'Alphabet et Microsoft, qui enregistrent des gains depuis le début de l'année d'environ 12 % et 7,5 % respectivement, publieront leurs résultats jeudi.

Parmi les autres grandes capitalisations, Apple et Amazon devraient publier leurs résultats la semaine suivante, tandis que Nvidia, dont les actions ont grimpé de 70 % cette année grâce à l'optimisme suscité par ses puces d'intelligence artificielle, publiera ses résultats le 22 mai.

Six des sept entreprises, à l'exception de Tesla, devraient afficher une croissance collective des bénéfices de 42,1 % au premier trimestre, ont déclaré les stratèges d'UBS le 8 avril.

"Il semble que l'on s'attende à ce qu'elles produisent à nouveau des résultats", a déclaré Patrick Kaser, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global. "Le risque est donc, selon moi, orienté à la baisse.

Si l'on exclut les 7 Magnifiques, les bénéfices du S&P 500 ont été négatifs en glissement annuel au cours des quatre derniers trimestres, selon les analystes de JPMorgan, ce qui souligne l'importance du groupe pour le marché.

Au-delà des mégapoles, plus de 300 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats au cours des deux prochaines semaines. Les bénéfices devraient augmenter de 9 % pour l'ensemble de l'année, selon les données de LSEG, ce qui accroît la pression sur les résultats pour qu'ils soutiennent les valorisations globales.

Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 s'est quelque peu modéré ce mois-ci, mais reste à 20 fois, bien au-dessus de sa moyenne à long terme de 15,7, selon LSEG Datastream.

"Dans un environnement où il y a beaucoup d'incertitude sur la politique de taux de la Fed, où il y a beaucoup de tensions géopolitiques, si les entreprises n'appuient pas vraiment sur la pédale pour donner des perspectives de croissance positives, cela pourrait être un facteur qui pèse sur les actions", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial.