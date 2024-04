Les actions américaines ont oscillé entre des gains modestes et des pertes lundi, avec peu de catalyseurs pour orienter les investisseurs dans un sens ou dans l'autre avant des données cruciales sur l'inflation et le début de la saison des bénéfices du premier trimestre.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en légère hausse, les gains étant limités par les rendements de référence du Trésor américain les plus élevés depuis novembre, dans le sillage du rapport sur l'emploi de vendredi.

Ce rapport a augmenté les chances que la Réserve fédérale puisse retarder plus longtemps que prévu la mise en œuvre de sa première réduction des taux d'intérêt lors des réunions mensuelles du Comité fédéral de l'open market.

"Wall Street ajuste ses attentes pour refléter le fait que la Fed pourrait être plus lente à baisser les taux d'intérêt et qu'il est désormais plus probable qu'une baisse des taux ait lieu lors de la réunion du FOMC de juillet, plutôt qu'en juin", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

Mercredi, le rapport du département du travail sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de mars devrait montrer un léger ralentissement de la croissance mensuelle des prix et une diminution nominale de l'indice de base annuel, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils.

"Les marchés font du surplace", a ajouté M. Stovall. "Les investisseurs attendent le rapport sur l'IPC de mercredi avec l'espoir qu'il sera conforme à l'objectif ou qu'il montrera moins d'inflation que ce qui est actuellement anticipé.

L'IPC global en glissement annuel devrait prendre de l'ampleur, passant de 3,2 % en février à 3,4 %, soulignant les méandres de l'inflation pour revenir à l'objectif annuel de 2 % de la Fed.

Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, a déclaré lundi que la banque centrale devait prendre en considération la durée pendant laquelle elle peut maintenir sa politique restrictive sans nuire à l'économie.

La saison des rapports du premier trimestre débute officiellement vendredi avec les chiffres des grandes banques américaines JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc et Wells Fargo & Co.

Vendredi, les analystes s'attendent à une croissance des bénéfices agrégés du S&P 500 de 5,0 % en glissement annuel, en baisse par rapport à l'estimation annuelle de 7,2 % au début du trimestre, selon LSEG.

À 14:08 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 48,13 points, ou 0,12%, à 38 952,17, le S&P 500 a gagné 6,98 points, ou 0,13%, à 5 211,32 et le Nasdaq Composite a ajouté 24,67 points, ou 0,15%, à 16 273,19.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, le secteur de la consommation discrétionnaire a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les valeurs du secteur de la santé ont enregistré la plus forte baisse.

Tesla a donné un coup de pouce, augmentant de 5,6 % après que le PDG Elon Musk a déclaré que la société dévoilerait son Robotaxi le 8 août.

Les actions liées aux crypto-monnaies ont également surperformé, suivant la hausse des prix du bitcoin. L'éditeur de logiciels MicroStrategy et l'opérateur d'échange Coinbase Global ont respectivement gagné 5,4 % et 7,0 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,98 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,61 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux records et 73 nouveaux records à la baisse.